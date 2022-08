La surprise du jour, Carlos Soler arrive au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'active pour boucler son mercato de manière convaincante, et va signer un international espagnol à la dernière seconde.

Sur le point de recruter Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain se prépare à deux dernières journées très chaudes au mercato. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec Naples pour faire venir le milieu de terrain espagnol, dans un transfert atteignant les 23 millions d’euros, une somme importante pour un joueur qui arrive à un an de la fin de son contrat. Mais c’était une opération que voulait absolument boucler Luis Campos, ce qui explique ces discussions longues et finalement fructueuses avec Naples. En attendant de le voir signer pour cinq ans au PSG, le dirigeant portugais a activé d’autres pistes, et une surprise se prépare.

Carlos Soler est ok avec le PSG

PSG y Valencia esperan cerrar hoy el traspaso de Carlos Soler. La distancia entre clubes es reducida.



La operación puede sellarse por unos 17/18M + 5 variables. Entre el jugador y el PSG, todo OK.@partidazocope informó del firme interés del PSG.@tjuanmarti 🤝 @matteomoretto pic.twitter.com/6tbHTpGkAu — Relevo (@relevo) August 30, 2022

En effet, selon le média italien Revelo et son journaliste Matteo Moretto, Valence et le PSG sont tout proche d’un accord pour le transfert de Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol était annoncé comme un plan B derrière Fabian Ruiz, mais ce sera finalement fromage et dessert. Les deux parties se sont rapprochées ces dernières heures, et une offre de 17 millions d’euros, avec 5 millions d’euros de bonus possibles, a fait mouche. Le joueur est désireux de rejoindre le PSG, et il a refusé une prolongation de contrat du club espagnol effectuée à la dernière minute pour essayer de contrecarrer les plans parisiens. Là aussi, le PSG s’était penché sur le milieu de terrain de 25 ans car il se trouvait à un an de la fin de son contrat, et l’international espagnol avait déjà refusé à plusieurs reprises de prolonger avec son club formateur. Ce qui avait permis à ses agents d’ouvrir la porte ces derniers jours à un départ au PSG. Le transfert est désormais en bonne voie, pour un mercato parisien qui prend du volume dans cette ultime ligne droite.