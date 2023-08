Neymar crache déjà sur le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar a quitté le PSG pour Al-Hilal et fait le bonheur de Kylian Mbappé. Cela fait plusieurs années que le Français réclame son départ. Une séparation qui soulage presque tout autant le Brésilien.

La MNM a éclaté en quelques semaines au PSG. Le trio offensif magique qui faisait peur à toute l'Europe n'existe plus du tout depuis mardi. Après le départ de Lionel Messi à Miami, Neymar a quitté le club parisien pour la formation saoudienne d'Al-Hilal. Le Brésilien a mis fin à une aventure de six années à Paris, toutes effectuées en compagnie de Kylian Mbappé. Mais, ce duo un temps magique se quitte avec amertume. Si complémentaires sur le terrain avec 27 passes décisives offertes par chacun à l'autre, les deux hommes étaient finalement trop différents et trop divisés au PSG. Kylian Mbappé ne peut cacher sa satisfaction suite au départ du Brésilien qu'il réclamait ces dernières années.

Le divorce Mbappé-Neymar, une aubaine pour les deux

C'était même une condition à sa prolongation de contrat obtenue en 2022. Malheureusement pour lui, Neymar n'a pas trouvé preneur l'été dernier. Il n'en fut pas de même cet été grâce à l'Arabie saoudite. Ce transfert rend finalement tout le monde heureux au PSG, y compris Neymar. Comme le détaille le quotidien Le Parisien, la relation entre Mbappé et Neymar était orageuse depuis longtemps au PSG. Les sourires de façade, la fausse amitié officielle et la rivalité intense en interne ont usé le joueur brésilien, lequel ne peut cacher son soulagement de quitter un club trop dirigé à ses yeux par Kylian Mbappé.

« On a pu lire que le PSG était content qu’il parte. Mais croyez-moi : nous le sommes encore plus », a même confié un proche de Neymar au journal Le Parisien. Une déclaration qui ne fait que confirmer la position déjà assumée par le Brésilien sur les réseaux sociaux. Il a souvent aimé des publications critiques concernant Mbappé sur les réseaux sociaux. Ce fut encore le cas juste avant son départ du PSG, en guise de message d'adieux sans doute. Sur Instagram, il a repris et aimé une publication d'un compte brésilien d'informations qui reprenait L'Equipe : « Comme par hasard, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l’entraînement super content ». Une manière d'enterrer définitivement le mythe des deux « frères » Mbappé-Neymar, auquel plus personne ne croyait depuis longtemps au PSG.