La révolution Neymar, le PSG dit tout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Suspendu pour le match de vendredi face à Ajaccio, Neymar enchaine les matchs pour le plus grand plaisir du PSG. Christophe Galtier donne la recette sans surprise du grand retour du Brésilien.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG, c’est tout de même la grande surprise de l’intersaison. L’attaquant parisien a fini par repousser le Real Madrid pour rester à Paris, et tenter d’y gagner les plus grands trophées. Au début de l’été, Neymar était fortement annoncé vers la sortie, mais cela n’avait pas empêché le Brésilien de prolonger son contrat de manière automatique en juillet. Ensuite, jamais le numéro 10 du Paris SG ne s’est vu ailleurs, et il a repris l’entrainement et la tournée estivale avec un sérieux et un dynamisme rarement constatés. Certes, la carotte de la Coupe du monde au milieu de la saison a son importance, mais c’est pour le moment le club parisien qui en profite pleinement. Et Christophe Galtier se régale de bénéficier d’un joueur de ce niveau, avec cette forme physique. Et pour l’entraineur parisien, il n’y a pas de mystère, Neymar est exemplaire et cela paye.

« Il arrive à enchaîner parce qu'il n'a pas de problème et qu'il est très performant. Concernant Neymar, il est arrivé en début de préparation, à l'heure, prêt physiquement et mentalement à vouloir faire une belle saison. Il est toujours disponible dans les séances d'entraînement. Il travaille beaucoup, il est sérieux et fit. Il n'y a pas de secret dans le football. À partir du moment où vous faites attention à votre corps et que vous mettez beaucoup de rythme dans les séances, les matches sont souvent plus faciles. Comme c'est un joueur qui est souvent confronté au duel, il peut éviter des contacts et des tacles quand il est bien physiquement. S'il est bien physiquement, sur un plan musculaire cela lui permet d’enchaîner », a souligné l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Des louanges qui viendront certainement droit au coeur de Neymar, qui a en tout cas toujours été chouchouté par Galtier depuis le début de la saison, dans une relation saine dont le Paris SG est le grand bénéficiaire.