La liste de l’Espagne fait polémique au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos n'a pas été retenu par Luis Enrique pour disputer la Coupe du monde. Un vrai scandale au sein du PSG, où on se demande comment l'Espagne peut se passer d'un tel défenseur.

Non convoqué par l’Espagne depuis plus d’un an, Sergio Ramos se doutait que sa présence au Qatar était fortement compromise. C’est désormais officiel, sauf grave blessure en défense centrale au sein de la Roja dans les prochains jours, le joueur du PSG ne sera pas au Mondial, lui qui a remporté l’édition de 2010 et espérait disputer son 5e mondial de rang. Pourtant, son retour au premier plan avec Paris n’était pas passé inaperçu. Contrairement à la saison dernière où il avait squatté l’infirmerie et manqué les gros matchs, la légende du Real Madrid a enchainé les titularisations et a pu retrouver la forme. Son jeu de passe est toujours excellent, tout comme comme le jeu aérien et seule la vitesse semble clairement manquer à l’Espagnol. Mais Luis Enrique n’a eu aucune pitié pour lui, et a donc décidé de s’en passer pour la Coupe du monde.

Sergio Ramos mis au sommet au PSG

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

Une hérésie au sein du vestiaire du PSG, et notamment pour son actuel coéquipier à Paris, et ancien partenaire au Real Madrid, Hachraf Hakimi. Encore en vacances avec Sergio Ramos cette semaine à Séville, le Marocain n’a clairement pas digéré l’annonce de la Roja. Pour le latéral droit du Paris SG, Luis Enrique se trompe gravement. Au moment de constater la liste et de voir l’absence de Sergio Ramos, Hakimi a lâché cette phrase lapidaire sur les réseaux sociaux : « Sergio Ramos, meilleur défenseur du monde ». Une annonce forcément destinée à montrer son incompréhension, et le désarroi du vestiaire parisien qui va tenter de consoler rapidement l’Espagnol, qui avait mis beaucoup d’espoir sur une sélection. Désormais, la Roja semble bien terminée pour celui qui a tout de même porté 179 fois le maillot de la sélection depuis le début de sa carrière.