La Juventus balance le traitre de l'UEFA, c'est Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis que le projet de Super Ligue a vu le jour, le PSG s'est toujours opposé à cela. Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA, clame sans cesse son soutien à l'UEFA. Mais, Andrea Agnelli (ex-Juventus) a eu un autre son de cloche du président parisien.

La Super Ligue va t-elle renverser la vapeur vis-à-vis de la Ligue des champions ? Elle a proposé un projet plus concret en décembre, juste après la décision favorable de la justice européenne. Néanmoins, elle ne reste pas une menace pour l'UEFA si les clubs ne la rejoignent pas. Pour l'heure, seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et éventuellement la Juventus sont favorables à cette nouvelle compétition européenne. Les autres grosses écuries sont officiellement défavorables mais elles demeurent silencieuses. Est-il possible que certains clubs cachent leur jeu et tournent le dos à l'UEFA dans les prochains mois ? L'ancien président de la Juve Andrea Agnelli en est convaincu et donne un premier traître : le PSG.

Nasser Al-Khelaifi joue double jeu selon Agnelli

C'est étonnant quand on sait que le PSG s'est opposé au projet de Super Ligue depuis la première proposition en 2021. Le club parisien n'a pas fait partie des clubs invités dans la première version et il a toujours témoigné publiquement de son opposition. Nasser Al-Khelaifi s'affiche volontiers aux côtés du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. En plus, il est président de l'ECA (European Clubs Association) et appelle régulièrement les clubs rebelles à revenir dans le giron de l'ECA et de l'UEFA. Selon Agnelli, la posture de Nasser Al-Khelaifi serait bien éloignée de ses véritables intentions dont il a confié une partie à l'Italien en 2020.

Andrea Agnelli on Juventus and the Super League: ‘My conscience is super clear’ https://t.co/N3fVY3Yksg — Financial Times (@FT) January 26, 2024

« Je me souviens d’avoir pris l’avion pour Paris en plein Covid. Il n’y avait personne autour. Paris était désert. Nasser (Al-Khelaïfi) et moi avions eu des conversations à propos d’une nouvelle compétition, où il disait que nous avions besoin de changements, car si nous ne réagissions pas, nous étions morts », a t-il raconté au Financial Times tout en précisant que Nasser Al-Khelaifi avait pensé créer un nouveau tournoi nommé Bohr. Ces propos sont-ils véridiques ? En tout cas, cela pourrait suffire à jeter l'opprobre sur Nasser Al-Khelaifi dans les prochaines semaines.