La Juve détourne Pogba du PSG par les sentiments

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba n’est pas seulement convoité par le Paris Saint-Germain. La Juventus Turin tente de récupérer son ancien milieu de terrain, mais avec des moyens nettement inférieurs à ceux des Parisiens.

Il faudra évidemment attendre l’arrivée du futur manager. Mais plus le temps passe, et plus Paul Pogba se dirige vers un départ à la fin de son contrat. Le milieu de Manchester United n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation transmise depuis plusieurs mois. Et semble attendre le terme de la saison pour prendre une décision. Sa réflexion pourrait aboutir à un retour aux sources puisque le Français est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain. Il faut dire que jusqu’ici, le club francilien était l’une de ses rares possibilités, le Real Madrid ayant abandonné l’idée de le recruter.

La Juventus rêve d'un retour de Paul Pogba

Mais les Parisiens ont désormais un concurrent de taille avec la Juventus Turin. D’après La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a pris contact avec l’agent Mino Raiola en lui présentant ses conditions. Les Bianconeri, sans surprise, n’ont pas des moyens illimités. L’international tricolore ne percevrait que la moitié des 15 M€ annuels qu’il touche actuellement s’il revenait à Turin. Autant dire que les principaux arguments turinois seront ailleurs, notamment dans le discours de l’entraîneur Massimiliano Allegri qui connaît bien Paul Pogba suite à leur première collaboration.

🗣💬 Nicolas Anelka : "Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir." #RMCLive pic.twitter.com/VAib8OCi5E — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 24, 2022

C’est d’ailleurs le technicien qui fait le forcing pour récupérer le Mancunien. Reste à savoir si le champion du monde sera sensible à cette initiative. Il serait étonnant de voir un joueur libre de 28 ans accepter de diviser son salaire par deux. Surtout lorsque cet élément est attiré par le Paris Saint-Germain, comme le confirmait Nicolas Anelka le mois dernier. « S'il veut venir à Paris ? J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG », révélait l’ancien attaquant, optimiste pour l’actuel leader de Ligue 1.