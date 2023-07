Noha Lemina, le seul joueur qui donne le sourire au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Noha Lemina est de loin la principale satisfaction du PSG à l’issue d’un match globalement décevant contre Al-Nassr en amical (0-0).

Ce mardi, le Paris Saint-Germain disputait son deuxième match de préparation. Quelques jours après la victoire face au Havre au PSG Campus de Poissy (2-0), les hommes de Luis Enrique défiaient Al Nassr au Japon. Face à l’équipe de Cristiano Ronaldo, le Paris SG n’a pas réussi à trouver la faille et a même concédé quelques situations chaudes bien gérées par Gianluigi Donnarumma.

Dans le jeu, la formation de Luis Enrique est encore en rodage et globalement, le jeu parisien était assez laborieux. Certains joueurs ont toutefois tiré leur épingle du jeu. C’est sans conteste le cas du jeune Noha Lemina (18 ans). Sur le front de l’attaque parisienne, le natif de Libreville a été remuant. Ses prises de ballons, ses accélérations et sa volonté d'aller vers l'avant ont systématiquement provoqué des problèmes aux défenseurs d’Al Nassr.

Noha Lemina, une très bonne impression contre Al Nassr

Il n’en fallait pas plus pour séduire les supporters et les observateurs du PSG, lesquels ont manifesté leur emballement face à la prestation de Noha Lemina sur les réseaux sociaux. « Noha Lemina (2005) restera comme la satisfaction de ce deuxième match amical, qui aura surtout montré qu'il manque vraiment un attaquant à cette équipe » a publié Loïc Tanzi, suiveur du Paris Saint-Germain pour le journal L’Equipe. Certains jeunes comme Ismael Gharbi ont par exemple souffert de la comparaison avec Lemina ce mardi face à Al Nassr selon @SinbadBoi, observateur du PSG suivi par 9.000 followers sur Twitter.

Noha Lemina vs Al-Nassr pic.twitter.com/gtg0Poh7Tk — PSG Comps (@CompsPSG) July 25, 2023

« Gharbi pas loin de penser qu’il est très surcoté. Fin techniquement certes, mais rien de transcendant : Pas une grosse finition, pas exceptionnel en 1v1, pas une qualité de passe dingue… En comparaison je trouve Noha Lemina meilleur et le profil bcp plus intéressant » a-t-il publié. Dans l’ensemble, les supporters ont été très agrébalement surpris par la prestation de Noha Lemina.

Lemina et Ndour, les deux satisfactions ?

« Noah Lemina et Ndour sont tellement mais tellement au dessus c’est une très grande satisfaction de les voirs jouer …Lemina il est vraiment chaud », « Noha Lemina c’est quoi ce poulet ? », « Lemina… les frères on tient quelque chose là ! » ou encore « Grosse impression de Lemina, Ndour et bien évidemment Zaïre-Emery. Mais offensivement, c'est beaucoup beaucoup trop léger et sans vitamine » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la prestation de Noha Lemina est de loin la seule satisfaction de l’après-midi pour les supporters du PSG après ce match insipide face à Al Nassr au Japon.