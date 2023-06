La crise Mbappé, le vestiaire du PSG prend position

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désireux de rester jusqu’à la fin de son contrat au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, et notamment de son capitaine Marquinhos.

Depuis le début de la semaine, Kylian Mbappé est plongé dans une tempête médiatique qu’il a d’ailleurs lui-même provoqué en annonçant sa volonté de ne pas prolonger son contrat au PSG. Sachant que Mbappé sera donc libre de choisir son futur club en 2024, tout Paris s’affole par peur de voir partir l'international français gratuitement dans un an. Mais malgré une volonté de récupérer un chèque pour sa star, la direction parisienne va sûrement devoir faire avec les choix de Mbappé, vu que ce dernier entend bien rester à Paris la saison prochaine. C’est d’ailleurs ce que le capitaine des Bleus a confirmé avant le match de l’équipe de France contre Gibraltar vendredi : « Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise ». Si cette volonté n’est pas bien vue par tout le monde, Marquinhos est content de voir que Mbappé a envie de rester au PSG une saison de plus.

Mbappé, « c'est un joueur très important pour le PSG »

🗣️ Marquinhos : “Mbappé ? Il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, les joueurs, on veut qu'il reste, car nous avons tous des ambitions élevées !” 🇧🇷 (Conférence de presse) pic.twitter.com/4Tc5Y3cI3T — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2023

« Si Kylian veut rester, nous aussi on veut qu'il reste. C'est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG, il est très important pour nous. Tous les étés, on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, les joueurs, on veut qu'il reste, car nous avons tous des ambitions élevées. Oui, je le sens heureux. Ses statistiques, ses buts et ses performances le confirment. C'est un joueur très important pour le PSG et pour les ambitions du PSG. Il fait bien les choses et il progresse à chaque saison », a lancé, en conférence de presse, le défenseur central brésilien, qui sait que le PSG a clairement besoin de Mbappé pour viser la Ligue des Champions la saison prochaine.