L1 : Le PSG a vendu la totalité de ses abonnements

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi avoir vendu la totalité des abonnements au Parc des Princes pour la saison 2021-2022 qui voit le retour des supporters.

A ceux qui doutaient du désir des supporters de revenir dans les stades en raison du pass sanitaire obligatoire, la réponse est tombée. « Le Paris Saint-Germain se félicite du succès exceptionnel rencontré par sa campagne d’abonnement et de réabonnement 2021-2022 qui démontre la fidélité des supporters parisiens au Club et leur envie intacte de vibrer dans l’enceinte mythique de la porte de Saint-Cloud. Malgré le contexte pandémique, l’ensemble des abonnements mis en vente a trouvé acquéreurs. La campagne d’abonnement s’est déroulée sur trois semaines à travers huit vagues successives d’inscriptions aux listes d’attente, les membres MyParis bénéficiant d’une priorité de 24h. Pour cette saison, le Paris Saint-Germain a conservé les tarifs en vigueur en 2020-2021 », annonce en effet le PSG.

Pour Nicolas Arndt, directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain, c’est évidemment une excellente nouvelle : « La campagne d’abonnement et de réabonnement 2021-2021 a généré un engouement record. Malgré le contexte incertain du COVID, les supporters sont au rendez-vous et témoignent de leur amour pour le Paris Saint-Germain. Nous serons très heureux de les accueillir à nouveau. L’ambiance au Parc des Princes nous a à tous beaucoup manqué. »