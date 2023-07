L'UNFP rattrapée par un scandale, le PSG doit ricaner

Dans : PSG.

Censée défendre l'intérêt des footballeurs professionnels, l'UNFP fait face à la colère de certains joueurs qui accusent leur syndicat d'avoir contribué à la perte de grosses sommes d'argent en raison de conseils en placements financiers erronés. Cela fait mauvais genre pour le syndicat qui vient de frapper fort sur le PSG.

Il y a une semaine, l’UNFP a dégainé un communiqué assassin contre le PSG suite à la décision du club de la capitale de ne pas être parti avec Kylian Mbappé en tournée au Japon. Une grande leçon qui a probablement fait tousser les dirigeants parisiens, mais encore plus une trentaine de membres de ce syndicat. Comme le révèle le quotidien sportif, des footballeurs actuels et anciens, mais également des entraîneurs et même un membre du staff actuel des Bleus envisagent de porter plainte contre l’UNFP. En effet, sur les conseils d’ESC, une filiale du syndicat qui a depuis été supprimée, les membres ont réalisé des placements qui ont tourné à la catastrophe, puisque des millions d’euros ont disparu dans ces opérations. Pour les « victimes », il est désormais clair que l’UNFP mérite d’être attaqué pour « exercice illégal de la profession de courtier ».

Des footballeurs et entraîneurs ruinés ?

187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.

Face à cela, le syndicat des joueurs refuse fermement de rembourser ceux qui ont suivi les conseils de sa filiale, affirmant que ce n’était pas à lui de payer pour ESC. Dans une enquête, L’Equipe précise que certains joueurs et entraîneurs ont été ruinés par ces placements. De son côté, le président de l’UNFP estime que chacun doit assumer ses placements financiers, même si le quotidien explique de son côté : « Philippe Piat paraît avoir été pour sa part mieux avisé des risques, lui qui a personnellement investi dans de nombreuses chambres médicalisées, mais qui semble les avoir toujours revendues à temps pour limiter les risques. » Pour l’instant, les victimes de ces placements hasardeux n’ont pas porté plainte, mais ils ont décidé de confier le dossier à un avocat spécialisé.