L'UNFP espère que Mbappé va dynamiter le loft du PSG

Au lendemain de l'annonce par le PSG de sa décision de ne pas inclure Kylian Mbappé dans le groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, le syndicat des footballeurs est monté au créneau dans un très très long communiqué.

Tandis que ce samedi le Paris Saint-Germain prendra la destination du Japon où les champions de France font une tournée, Kylian Mbappé et plusieurs coéquipiers ont rendez-vous au centre d’entraînement pour une séance de travail. Poussé de force dans le loft, le capitaine de l’équipe de France va goûter à ce que d’autres ont connu avant lu au PSG et ailleurs. Conscient que cette histoire mettait en avant un souci qu’elle a souvent dénoncé, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels monte au créneau, dans un communiqué, et espèce que la puissance de Mbappé permettra à cette situation de ne plus exister.

« Au suivant, au suivant… Comme à chaque début de saison, c’est la même rengaine (…) es joueurs jugés « indésirables » ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés en bonne et due forme. Des contrats à durée librement déterminée d’un commun accord, donc, entre un employeur et un salarié. Et une bonne dizaine de salariés au Paris Saint-Germain sont concernés, voire plus si l’on ajoute les premiers contrats pros ! Comme ce jeune international, véritable espoir du football français, mis à l’écart depuis la reprise de l’entraînement et qui ne sait rien, aujourd’hui de son avenir, mais qui a reçu une convocation différente du reste du groupe professionnel pour être ce… samedi au camp d’entraînement dans des conditions différentes de celles du groupe dirigée par Luis Enrique. Ce jeune joueur, qui n’est donc pas au Japon, vous l’avez tous reconnu, il s’agit… d’Édouard Michut, qui porte le maillot bleu des U20… Édouard Michut et Kylian MBappé, même combat ! Timothée Pembélé, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Keylor Navas, Édouard Michut, d’autres encore ( ?) et Kylian MBappé, même combat ! 187 joueurs de Ligue 1 ont été, à un moment ou à un autre, invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de Ligue 1 et Kylian MBappé, même combat !Pour l’UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.

Alors oui, le Paris Saint-Germain et les autres clubs en France qui agissent de même sur fond de trading respectent plus ou moins aujourd’hui la Charte du football et son article 507, que le président parisien ne doit d’ailleurs pas connaître puisqu’il a déclaré en substance que « les joueurs qui ne sont pas au Japon ne font pas partie du club ! »

Rien Nasser de courir en la matière, cher président, ils sont toujours à ce jour sous contrat avec le PSG… À la rigueur, n’entrent-ils pas dans les plans de l’entraîneur, ce qui, concernant le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le meilleur joueur du monde, pourrait un peu passer pour un argument fallacieux.

Un petit peu quand même, non ?

Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité », écrit, notamment, le syndicat des footballeurs professionnels.