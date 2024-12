L’opportunité Rashford, Roy Keane prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté à Manchester United, Marcus Rashford a ouvert la porte à un départ. Peut-être une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain, même si le consultant Roy Keane émet des doutes sur l’attaquant mancunien.

Ça sent la fin pour Marcus Rashford. Non convoqué par le nouveau manager Ruben Amorim pour le derby face à Manchester City (victoire 1-2) dimanche dernier, l’attaquant de Manchester United a clairement envisagé un départ. « Personnellement, je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi et pour les prochaines étapes de ma carrière, a annoncé l’international anglais cette semaine. (…) Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. » Régulièrement cité parmi ses courtisans, le Paris Saint-Germain pourrait y voir une belle opportunité en cas de départ de Randal Kolo Muani.

Mais avant de se lancer, les Parisiens feraient mieux d’écouter l’avertissement de Roy Keane sur la détermination du Red Devil. « En réalité, ce qu'il a dit ne me dérange pas même si c'est un peu long, mais c'est tout à fait vrai, a réagi l’ancien Mancunien dans le podcast Overlap’s Stick to Football. Parfois, un départ arrange tout le monde. Ça fait un an ou deux que ça dure, il a évidemment un peu de talent et il est au club depuis qu'il est enfant. Un changement lui ferait probablement beaucoup de bien, pour lui, pour son équipe et pour sa famille s'il va à l'étranger. Mon seul avertissement pour les joueurs comme lui, c'est qu'il a toutes ces qualités en tant que joueur. Mais si vous perdez cette envie, c'est difficile de la retrouver. »

Rashford a-t-il encore faim ?

« On sait que pour les grands joueurs, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est une question de nouveau défi et de fierté. On dirait que Marcus s'est perdu et qu'il a perdu son envie. On a parlé de retard et de tout ce qui se passe en dehors du terrain. Et s'il est un peu distrait par ça, il pourrait avoir du mal à revenir. Il pourrait retrouver l'envie en changeant de club et d'environnement, mais je ne pense pas qu'il la retrouvera à Manchester United. Certains joueurs quittent Manchester United et seront bons, et les gens diront qu'on n'aurait pas dû les vendre. Mais ils s'en sortent bien seulement parce que ce club leur convient mieux », a expliqué le consultant, plutôt sceptique sur la suite de la carrière de Marcus Rashford.