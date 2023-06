L'Inter prêt à aider le PSG au mercato

Dans : PSG.

Le PSG aura beaucoup de travail cet été afin de faire partir ses retours de prêt. Parmi les joueurs qui plaisent aux écuries européennes : Keylor Navas.

A Paris, les officialisations peinent à tomber. Le club de la capitale ne parvient toujours pas à trouver d'accord définitif avec Christophe Galtier pour mettre un terme à son contrat et valider l'arrivée de Luis Enrique. Par la suite, tout devrait s'accélérer, l'entraineur espagnol devant prendre la température avec certains joueurs, dont notamment ceux de retour de prêt. Sauf rebondissement, Keylor Navas ne sera pas conservé par le PSG. Le Costaricien ne veut pas jouer les doublures et se sait courtisé. L'ancien du Real Madrid avait fini la saison avec Nottingham Forest mais ne devrait pas rester en Premier League. Il se dit en effet que l'Inter a des vues sur Keylor Navas.

Navas, l'Inter flaire le bon coup

A 36 ans, le natif de San Isidro de El General en a encore sous le pied. Alors que ses finances sont dans le rouge et que le départ d'André Onana est une réelle possibilité, l'Inter a des vues sur Keylor Navas. C'est du moins ce que croit savoir la Gazzetta dello Sport. Les Lombards sont à l'affût de belles opérations à réaliser et savent que le PSG ne sera pas dur en affaires, souhaitant avant tout se délester d'un très gros salaire. Outre Navas, Hugo Lloris et Yann Sommer sont également des noms ciblés par les Nerazzurri si leur portier camerounais devait filer. Manchester United est très intéressé par André Onana, que l'Inter ne lâchera pas pour moins de 50 millions d'euros. Ce chassé-croisé entre gardiens de but cet été pourrait donc bien profiter au PSG. Le club de la capitale est à un tournant de son projet et il se dit que les premières annonces officielles tomberont au début du mois de juillet. Et comme l'été dernier, les indésirables iront dans un loft made in Luis Campos.