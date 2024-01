L’incroyable duel, le PSG défié par le Bayern pour Danso ‍!

Le dossier Kevin Danso se complique pour le PSG, qui voit débarquer le Bayern Munich en trombe. En quête d’un défenseur central, le club bavarois a jeté son dévolu sur le taulier du RC Lens.

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Kevin Danso. Le club parisien ne fait pas encore du défenseur du RC Lens une priorité, mais le profil de l’Autrichien est apprécié par l’état-major du PSG. Luis Campos et Luis Enrique vont rapidement devoir se positionner sur Kevin Danso, car la concurrence est énorme sur ce dossier. Lens peut également trembler, car il y a de fortes chances que de grosses offres arrivent sur la table des Sang et Or pour Kevin Danso lors de ce mois de janvier.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Bayern add Kevin Danso to their centre-back shortlist as Radu Dragusin gets closer to Tottenham move after official bid sent today.



Danso was already on Bayern list last summer but then he signed new deal at Lens.



🇦🇹 He’s again an option explored by Bayern. pic.twitter.com/pNwCvZtxGz