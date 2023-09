L'hommage du PSG à Verratti, Lizarazu ne tombe pas dans le panneau

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le PSG a complètement changé de visage cet été avec le départ de plusieurs cadres comme Neymar, Messi mais surtout Verratti qui était le joueur le plus ancien. Son départ fait débat et a été mal géré par la direction pour Bixente Lizarazu.

Deuxième joueur le plus capé du PSG avec 416 matchs joués ainsi que le joueur le plus titré du club avec 30 titres remportés, Marco Verratti est un monument du club de la capitale comme l'ont rappelé les supporters parisiens, à l'occasion de son départ officiel de Paris, devant le Parc des Princes en amont du match contre l'OGC Nice. L'Italien, critiqué en fin de saison dernière par les fans, a été longuement acclamé et couronné par son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a pourtant tout fait pour concrétiser son départ vers Al Arabi. Bixente Lizarazu estime que la direction parisienne n'a pas été élégante envers le joueur de 30 ans mais surtout que son départ va laisser un gros vide au sein du milieu du PSG.

Lizarazu fustige le PSG et évoque le manque de Verratti

🗣️@BixeLizarazu : "Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact.



Zaïre-Emery / Vitinha c'est un peu léger, en terme de maîtrise technique ce n'est pas suffisant. Mon interrogation c'est : pourquoi on fait partir Verratti ?" pic.twitter.com/kbnDbMBBvp — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 17, 2023

« Le milieu du PSG me fait me poser des questions. Sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact. Zaïre-Emery et Vitinha c'est un peu léger, en termes de maîtrise technique ce n'est pas suffisant. Mon interrogation c'est, pourquoi on fait partir Verratti ? Est-ce qu’un Verratti, malgré tous ses défauts dans la préparation physique, est-ce qu’ils n’avaient pas besoin de cette qualité technique ? Il n’y en pas un avec cette qualité technique au Paris Saint-Germain » a déclaré l'ancien défenseur du Bayern Munich dans l'émission Téléfoot, sur TF1. Le champion du monde pense que le milieu de terrain de Paris n'est pas assez fourni et que l'animation sera amoindrie avec le départ de Verratti, qui s'est déroulé dans des circonstances assez controversées, ce qui enrage Lizarazu. « La cérémonie était jolie, mais son départ est violent. Ils ont été des faux-culs. Ils ont tout fait pour le dégager cet été » a ajouté l'ancien Bordelais, visiblement remonté contre le PSG pour la manière dont a été géré le départ de Marco Verratti. Une page se tourne à Paris.