L'enfer pour Mbappé ‍? Les supporters du PSG sont chauds

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le comportement de Kylian Mbappé après avoir été remplacé vendredi soir à Monaco a choqué pas mal de monde. Et le joueur pourrait perdre le soutien des supporters du PSG.

Le Parc des Princes n'a eu aucun mot désagréable à l'encontre de Kylian Mbappé lors du match Paris-Rennes, malgré le fait que la star française ait informé Nasser Al-Khelaifi qu'il avait décidé de quitter le club de la capitale de la fin de saison. Entre le Collectif Ultras Paris, les simples supporters et l'attaquant du PSG on avait clairement décidé une paix des braves. Mais tout a changé depuis vendredi, et l'incroyable tour d'honneur de Mbappé au Stade Louis II et surtout sa décision de rejoindre sa mère en tribune plutôt que de venir avec ses coéquipiers sur le banc de touche. Une scène largement diffusée par Prime Vidéo et sur les réseaux sociaux, et qui a terni l'image de Kylian Mbappé. Du coup, l'ambiance a changé et les tribunes parisiennes sont sur le point de basculer.

Mbappé a fait du cinéma à Monaco

Même si Luis Enrique et Kylian Mbappé ont fait la paix des braves samedi lors d'un entretien au centre d'entraînement, du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on est toujours scandalisé et déchainé contre le numéro 7. Dans Le Parisien, un membre anonyme du CUP avoue avoir été sidéré à Monaco. « Mbappé veut montrer que sans lui Paris n’existe pas. Il fait son cinéma. On l’a vu passer devant nous, on a continué notre chant, on pensait qu’il avait reçu un coup ou quoi. Mais lorsqu’on est rentré dans le bus et qu’on a vu tout ça sur les réseaux, les premières paroles des gens, c’était des insultes envers Mbappé. Mais je pense que n’importe quel supporter parisien va réagir de la même manière à la situation. C’est difficile de dire comment il sera reçu au Parc, et principalement par le Virage Auteuil, samedi contre Reims. À voir l’évolution cette semaine ».», avoue ce supporter encarté du PSG, qui laisse clairement sous-entendre que le « sketch » vécu à Monaco passe mal. Et il n'est pas le seul.

Autre salle, mais même ambiance, un supporter rencontré par le quotidien francilien avoue que le comportement de Kylian Mbappé a réellement eu une onde de choc au sein de la communauté des fans du PSG. « On sait ce qu’il a fait chez nous, mais ça ne lui donne pas plus de droits donc il faut qu’il se méfie, car il ne fait pas l’unanimité. Il est autant apprécié qu’il commence à être détesté », avoue ce supporter. Et sur X (anciennement Twitter), les messages des fans du Paris Saint-Germain sont majoritairement très remontés contre le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. A quelques jours du match retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le PSG a intérêt à ne pas se rater, car tout cela pourrait exploser dans une semaine lors de la réception du Stade de Reims. L'occasion pour Kylian Mbappé de calmer le jeu en se montrant décisif, ce qu'il n'est plus depuis plusieurs semaines.