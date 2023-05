L'Emir du Qatar plombe le PSG, Christophe Dugarry attaque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La construction du PSG 2023-2024 se fera depuis Doha et c'est le véritable problème du club parisien aux yeux de Christophe Dugarry.

Le PSG compte bien se faire plaisir cet été, alors qu’il cherche des joueurs offensifs pour compenser le futur départ de Lionel Messi, et celui éventuel de Neymar. Il va falloir du monde pour épauler Kylian Mbappé et faire de Paris un club qui justifie ses grandes ambitions européennes. Mais le recrutement sera fait sur quels critères ? C’est ce que dénonce Christophe Dugarry sur RMC, lui qui estime que l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi ont bien trop de pouvoir décisionnaire quand il s’agit de la construction d’une équipe, ce qui n’est pas leur domaine de prédilection. Résultat, les joueurs sont recrutés en fonction de leur CV ou de leur popularité, sans tenir compte de l’équilibre de l’équipe, de leur capacité d’adaptation ou des manières de jouer de l’entraineur.

Le PSG n'aurait jamais osé virer Cristiano Ronaldo

Et Christophe Dugarry de souligner qu’au Paris Saint-Germain, ce sont les joueurs qui décident de tout et ont tous les pouvoirs, ce qui ne fait pas du club francilien un grand club par définition. « Tu prends l’exemple de Cristiano Ronaldo. A Manchester United, à la fin c’est parti en saucisses il a fait des déclarations. Au Paris SG, il lui aurait donné une prolongation, ils l’auraient retenu. Là, tu as Bernardo Silva qui veut partir. Ils vont lui serrer la main et lui dire merci pour les services rendus, ne vont pas tout faire pour le retenir et ils vont le laisser partir. Le problème à Paris, c’est que les choix sportifs sont faits pour de mauvaises raisons. Il y a de l’incompétence, et des choix faits par de mauvaises personnes. L’Emir ou le Président ? Pourquoi ils le font. Qu’ils continuent à se faire kiffer et qu’ils arrêtent de nous saouler », peste Christophe Dugarry, pour qui il n’y a rien d’étonnant à voir le PSG se planter d’année en année avec des décisions qui sont prises par des personnes qui n’en ont pas les compétences. Le message est en tout cas passé, mais cela ne devrait pas changer grand chose au fonctionnement du club de la capitale, qui sait que les grands mouvements sont pris depuis Doha, et non pas par les dirigeants du secteur sportif du Paris SG.