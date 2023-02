L'Emir du Qatar garde le PSG, la vente est impossible !

Dans : PSG.

Présent mardi soir au Parc des Princes, l'Emir du Qatar est probablement reparti déçu après la défaite du Paris Saint-Germain, dont il est le propriétaire, face au Bayern Munich en Ligue des champions. Mais cela ne pèsera pas dans ses choix sur l'avenir de ses investissements dans le football après le Mondial 2022 organisé à Doha.

Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani avait fait le déplacement spécialement depuis le Qatar afin d’assister au match du PSG contre le champion d’Allemagne, l’émir venant de temps en temps dans la capitale afin de regarder de plus près son équipe. Mais depuis 2011, les déceptions sont grandes pour le propriétaire du Paris Saint-Germain dans la Ligue des champions, dont ils avaient rapidement fait un objectif majeur. Et ce séjour de l’Emir du Qatar est encore moins passé inaperçu que depuis quelques jours, on lui prête l’intention d’acheter Manchester United. De quoi forcément alimenter les rumeurs sur un désengagement possible de l’état gazier en France. D’autant que Nasser Al-Khelaifi a ouvertement annoncé la venue dans le capital du PSG d’un investisseur étranger. Cependant, même si sportivement cela va mal pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, tout n’est pas si noir et c'est probablement ce que l'émir a dit ce mercredi à Emmanuel Macron, le Président de la République ayant reçu ce dernier pour parler des relations entre la France et le Qatar, et peut-être un peu de football.

Le Qatar et le PSG, un risque de rupture ?

Les rumeurs se multiplient sur ce possible départ du Qatar, au moment où la ville de Paris traîne les pieds pour vendre le Parc des Princes, et alors que le Mondial 2022 est désormais passé. Cependant, dans le même temps, le PSG avance toujours dans les travaux de son centre d’entraînement qui sera l’un des plus modernes du monde dont le coût total va dépasser les 300 millions d’euros. Ce mercredi, Loïc Tanzi, qui connaît bien les coulisses du club parisien, affirme que si le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani est en Europe depuis quelques jours, avec d’autres richissimes qataris, les supporters du Paris Saint-Germain ne doivent pas trembler face à une éventuelle décision de l’Emir de brader le PSG pour s’offrir Manchester United.

Paris ne doit pas craindre le projet de rachat de Man Utd

« De sources qatariennes, il n'est pas question pour lui d'abandonner le Paris-Saint-Germain (...) Le projet de rachat de MU, porté par la conjonction de plusieurs fonds privés qui ont décidé de se regrouper, offrirait des possibilités différentes. Certaines sources évoquent le soutien de QIA à ces financements privés, dans un contexte local de fortes interactions entre le public et le privé. Ce qu'a tenu à nous démentir l'entourage des investisseurs. Si cette version venait à se confirmer, l'UEFA ne pourrait pas interdire ces fonds qatariens de racheter Manchester United », précise le journaliste du quotidien sportif, qui repousse dont totalement la possibilité d'une vente du Paris Saint-Germain afin de se mettre plus facilement dans les clous de l'UEFA.

De quoi rassurer tout le monde à Paris, et même en Ligue 1, car forcément l'idée de voir le Paris Saint-Germain perdre de son standing et de son attractivité n'est bonne pour personne. A la fois parce que le PSG a fait gonfler les droits TV d'un championnat qui avant QSI intéressait la France, mais personne d'autre en Europe. De même, voir Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar en L1, c'est aussi l'assurance de recettes records lors des déplacements du PSG, lequel fait stade comble à chaque fois.