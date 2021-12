L'avance du PSG en Ligue 1, ça dérange Benoit Cheyrou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est clairement seul au monde cette saison en Ligue 1, avec une première place que personne ne peut lui contester.

Même si l’OM possède un match en moins, sa deuxième place ne met pas les Marseillais dans le même bateau que les Parisiens, puisqu’ils possèdent 13 points de retard sur le PSG. Un écart qui pourrait mettre en valeur le fait que le club de la capitale écrase le championnat de la tête et des épaules. C’est le cas, mais uniquement au niveau comptable. Les victoires à l’arrache du PSG sont nombreuses, même si c’est aussi le fait des équipes plus fortes d’aller chercher des succès en accélérant au bon moment, comme ce fut le cas avec les buts à la dernière minute décisifs contre Metz, Angers, Nantes ou Lille. Cette dissociation entre l’avance du PSG en Ligue 1 et son jeu produit étonne toutefois, tant les performances des Parisiens ne sont pas encore très convaincantes. C’est ce qu’a noté Benoit Cheyrou, le consultant d’Amazon Prime n’en revenant vraiment pas de voir le Paris Saint-Germain avoir une telle avance au classement d’une Ligue 1 pourtant plus ouverte et plus compétitive que jamais.

L'avance du PSG est une anomalie

« Il y a du suspense comme rarement, c’est le top. La véritable anomalie, c’est l’énorme avance du PSG quand on voit la qualité de son jeu et le spectacle proposé », a lancé l’ancien milieu de terrain de l’OM et de l’AJ Auxerre notamment, persuadé que notre championnat aurait encore gagné en visibilité en étant un peu plus serré. Mais malgré son jeu parfois balbutiant, le PSG est en effet, sauf écroulement, parti pour récupérer son titre de champion de France. Surtout que les poursuivants ne tiennent pas un rythme de forcené derrière, et si cela promet une rude bataille pour les places sur le podium, cela fait clairement le jeu des Parisiens.