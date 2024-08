L'Atlético abandonne, Gonçalo Ramos reste au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un départ de Gonçalo Ramos est un scénario réaliste au PSG. L'attaquant portugais est suivi par plusieurs clubs en Europe. C'était notamment le cas de l'Atlético Madrid mais les choses ont radicalement changé ces dernières heures.

Difficile de savoir ce que veulent le PSG et Luis Enrique concernant Gonçalo Ramos. Le Portugais a alterné les titularisations et une plus faible utilisation lors de sa première saison parisienne. Pourtant, il a coûté plus de 65 millions d'euros au club parisien. Malgré le départ de Kylian Mbappé, Ramos est menacé d'un départ cet été. Le PSG vise notamment Julian Alvarez et Victor Osimhen au mercato. Cela fait presque de Ramos un indésirable à Paris. Le Portugais fait envie à de nombreux clubs, ce qui peut rapporter une belle somme aux Parisiens.

L'Atlético se passera de Ramos

Parmi les clubs les plus intéressés par le buteur de la Seleçao figure l'Atlético Madrid. Gonçalo Ramos était clairement une cible de Diego Simeone pour remplacer Alvaro Morata, parti au Milan AC il y a quelques semaines. Mais, ce plan n'a plus de raison d'être avec le transfert d'Alexander Sorloth chez les Colchoneros. L'attaquant norvégien arrive de Villarreal, ce que n'a pas manqué d'officialiser l'Atlético samedi soir.

🏟 Alexander Sørloth ya conoce su nuevo hogar 🤩 pic.twitter.com/GMK8vDFAPu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024

Cela exclut définitivement une arrivée de Ramos à Madrid. En effet, comme le révèle le média espagnol El Gol Digital, c'était Sorloth ou Gonçalo Ramos pour l'Atlético. Plan B de Ramos au départ, le Norvégien a finalement été privilégié par le club madrilène. Sa connaissance de la Liga mais surtout son prix moins élevé que celui de Gonçalo Ramos ont fait pencher la balance dans l'esprit des dirigeants. Le PSG conserve donc son attaquant portugais pour le moment. Au vu de ses statistiques la saison passée (14 buts toutes compétitions confondues), les supporters parisiens ne s'en plaindront pas.