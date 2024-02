L'Asie c'est le Jackpot, le plan du PSG dévoilé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Kang-In Lee fait partie des grosses satisfactions du mercato estival au PSG. Le Coréen est très intéressant sur le terrain et encore plus sur le plan commercial. De quoi donner aux Parisiens l'envie de consolider leur colonie asiatique.

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, on a souvent parlé portugais, italien ou espagnol au PSG. Le club parisien a fait confiance aux réseaux de Leonardo, Luis Campos, Antero Henrique pour recruter au mercato. Ce ne fut pas toujours heureux avec des flops plus ou moins prononcés : Jesé, Alessandro Florenzi, Yuri Berchiche entre autres. Le PSG aurait gagné à aller voir d'autres marchés pour dénicher des joueurs fiables. C'est notamment le cas de l'Asie où le Japon et la Corée du Sud progressent à pas de géant. Aussitôt dit, aussitôt fait, Luis Campos est allé acheter le Coréen Kang-In Lee à Majorque l'été dernier.

Un Japonais au PSG à l'été 2024 ?

C'est une réussite sur le terrain au vu de sa bonne entente avec les attaquants parisiens et de sa qualité technique. Luis Enrique apprécie Lee mais le comptable du PSG l'adore. Le Coréen est un gros vendeur de maillots, permettant au PSG d'infiltrer le marché sud-coréen et plus globalement asiatique. Cela pousse le club parisien à vouloir une nouvelle recrue asiatique, si possible japonaise, selon les informations de Daniel Riolo.

« Le prochain mercato d’été du PSG sera animé en Asie puisqu’ils constatent le carton que fait Lee en terme de business et il est fort probable qu’un deuxième joueur du continent vienne, un Japonais », a t-il sorti dans l'After Foot. Le plateau de RMC a évoqué les talentueux rémois Keito Nakamura et Junya Ito. Toutefois, le PSG a besoin de défenseurs centraux et le Japon a de quoi faire le bonheur des Parisiens : Hiroki Ito (Stuttgart), Ko Itakura (Monchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal) ou encore Koki Machida (Union Saint-Gilloise). Commerce à l'international et logique sportive, une association favorable au PSG ?