L'arbitre de Nice-PSG perd les pédales et fait scandale

Par Claude Dautel

Une séquence du match Nice-PSG a provoqué une grosse colère de Marquinhos et d'Achraf Hakimi, mais également des amateurs de football. Il est vrai que l'arbitre, Jérôme Brisard, a totalement perdu les pédales.

Dimanche soir, lors de la première période du choc entre Nice et Paris, alors que le score était encore de 0 à 0, l'arbitre de la rencontre a mis en fureur les supporters du PSG, mais également ceux qui estiment que les officiels français sont toujours dans le dur lorsqu'il s'agit d'arbitrer des matchs de Ligue 1, contrairement à ce que l'on voit lorsqu'ils sont sur la scène européenne. A la 35e du match, Dante a commis une faute grossière sur Achraf Hakimi, tout cela sous le regard du juge de touche. Marquinhos et Hakimi sont venus se plaindre du geste du défenseur brésilien du Gym, qui de son côté plaidait le fait qu'il n'avait pas voulu commettre cette faute, ce qui semble peu crédible en visionnant le ralenti de la télévision.

🤔 | Que pensez-vous de la décision arbitrale concernant la faute de Dante sur Achraf Hakimi ⁉️⚖️ #OGCNPSG pic.twitter.com/bHILbdSBeL — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

Mais, ce qui a choqué tout le monde, c'est que finalement, non seulement Achraf Hakimi, un peu véhément en faisait remarquer qu'il avait un gros tacle, a pris un avertissement, mais en plus le capitaine du Paris Saint-Germain, qui calmait le jeu, a, lui aussi, pris un jaune, tandis que l'auteur de la faute s'en tirait sans aucune sanction. Résultat, les deux défenseurs du PSG se retrouvaient alors sous la menace d'un deuxième jaune synonyme d'expulsion, tandis que Dante n'avait aucune sanction alors que son geste était tout de même musclé. De quoi faire bondir les réseaux sociaux y compris chez les supporters marseillais, qui sont remontés contre les arbitres depuis quelques semaines. « La parodie arbitrale de Ligue 1 épisode 765, quelle immense fraude fiscale. La victime qui devient fautive, on connaît », constate Vincenzo Tommasi, supporter de l'OM très populaire sur X. De son côté, Luis Enrique est resté zen, même s'il a des doutes : « Il y a eu une agression sur Hakimi, qui aurait mérité d'être analysée, mais ce sont mes joueurs qui ont reçu deux avertissements. Ça aurait été simple de se plaindre après ça, mais mes joueurs ne l'ont pas fait », a simplement commenté l'entraîneur espagnol.