L’amateurisme du PSG et d’Al-Khelaïfi sidère Daniel Riolo

Par Guillaume Conte

Cela continue de partir dans tous les sens pour le Paris SG, qui n'a aucune idée de quoi sera fait son été pour le moment. Et la nomination possible de Luis Enrique ne rassure pas Daniel Riolo, notamment en ce qui concerne le processus pour en arriver là au niveau de la présidence.

Pas d’entraineur et pas de recrues pour le moment au PSG, qui vient de vivre une saison délicate sur le plan des résultats. Mais plus que les performances sportives, ce sont aussi les soubresauts incessants, les absences de Neymar, la fracture entre Messi et les supporters, le rendement décevant des recrues et le passage délicat de Christophe Galtier qui jettent une ombre sur tout le club parisien.

Un entraineur non choisi par le secteur sportif selon Riolo

L’été permet souvent de faire oublier les choses mais pour le moment, les supporters parisiens ne peuvent pas facilement passer à un autre dossier. Le dossier de l’entraineur n’avance pas, et recule presque puisque Julian Nagelsmann, celui qui était le grand favori, a finement décliné la proposition. Et pendant ce temps, toujours aucune recrue à l’horizon, sachant qu’il faut tout de même l’approbation du futur entraîneur, mais aussi probablement le passage au mois de juillet pour faire passer ça sur les comptes de la saison prochaine.

Après avoir pensé sérieusement à Arteta ( en poste donc nego compliquée) a Nagelsmann nego pas aboutie. À Motta sans l’avoir jamais contacté … le PSG va engager Luis Enrique !!!

Mourinho jamais une option. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 18, 2023

Une situation qui désole au plus haut point Daniel Riolo, pour qui le maitre d’oeuvre de tout cela reste Nasser Al-Khelaïfi. Et le fait que rien ne change d’un année sur l’autre n’inspire rien de bon au polémiste de l’After Foot, pour qui le président du PSG démontre souvent qu’il n’a pas l’étoffe pour ce poste. « Le PSG n’a toujours pas de coach. Personne ne sait d’où viendra la décision finale. Les personnes contactées veulent savoir comment elles bosseront et avec qui. Projet peu lisible. Lutte d’influence et de pouvoir. Rien ne change donc. Et Nasser Al-Khelaïfi est toujours un président inconséquent. La piste Luis Enrique, ça veut dire que ce n’est pas le choix de Campos. Donc ça voudrait dire que le choix du coach n’a pas été fait par le directeur sportif ou le conseiller. Sportif. Ok, ok, très bien. Après avoir pensé sérieusement à Arteta, à Nagelsmann, à Motta sans jamais l’avoir contacté, le PSG va engager Luis Enrique », a balancé Daniel Riolo, pour qui le choix de l’entraineur espagnol n’était clairement pas une propriété pour les dirigeants, et demeure une décision contestable à ses yeux. Surtout que le fait de faire venir José Mourinho n’a jamais vraiment été étudié.