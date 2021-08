Kylian Mbappé, un deal à 2,7 milliards d'euros change tout !

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé agite l'actualité du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Mais l'intransigeance de Nasser Al-Khelaifi finit par agacer tout le monde et notamment l'entourage du champion du monde français. Cependant, le club espagnol va vite avoir du cash à investir grâce à une opération XXL de la Liga.

A quatre semaines de la fin du mercato, Kylian Mbappé semble avoir dans les mains les clés de plusieurs gros dossiers en Europe. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba, l’avenir de ces stars n’est pas loin de dépendre de ce que Mbappé et le PSG feront d’ici le 1er septembre. Si en France, le cas de l’ancien Monégasque est largement évoqué dans les médias, ce n’est rien par rapport à ce que le possible transfert de l’attaquant parisien au Real Madrid suscite en Espagne. Pas un jour sans que AS et Marca consacrent une grande place à la star du Paris Saint-Germain.

Absent dimanche soir contre Lille dans le Trophée des champions perdu par le PSG, Kylian Mbappé sera peut-être encore au repos samedi à Troyes pour la première journée du championnat de Ligue 1. Mauricio Pochettino l’a confié en marge du match à Tel-Aviv, il hésite encore à lancer dès maintenant les nombreux internationaux qui fréquentent le vestiaire parisien. Mais s’agissant Kylian Mbappé, l’entraîneur argentin est bien conscient que ce dernier sera au centre de toutes les attentions dès son retour sur les pelouses. Ce mercredi, Andrés Onrubia, journaliste pour AS, affirme que le clan Mbappé est de plus en plus méfiant avec les dirigeants parisiens.

Même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont tout fait pour tenir la promesse faite au joueur tricolore, à savoir recruter des renforts tels que Donnarumma, Hakimi, Ramos et Wijnaldum, cela ne change rien et Kylian Mbappé est toujours aussi déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, que ce soit cet été ou dans un prochain. Et ce n’est pas le récent coup de communication du PSG, qui a ressorti une interview vieille de trois mois, qui a réconcilié le joueur avec ses dirigeants et l’incite à prolonger son contrat, lequel arrivera à son terme le 30 juin 2022. Peu importe la récente présence du club français en finale de la Ligue des champions (2020) et dans le dernier carré cette année, Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid.

Al-Khelaifi prêt à refuser 150 millions d'euros

Face à cette situation, un seul homme pense qu’une prolongation de Mbappé est encore possible, c’est Nasser Al-Khelaifi. Le média madrilène affirme que le patron qatari du Paris Saint-Germain ne veut rien savoir, et qu’il est prêt à refuser un transfert de 150 millions d’euros du joueur français au Real Madrid « juste par orgueil », préférant le conserver dans son effectif, quitte à le voir partir libre dans un an. Un coup de poker colossal signé Al-Khelaifi qui il y a quelques mois avait déjà annoncé la couleur et annonçant d'avance que Kylian Mbappé serait toujours au PSG en 2021-2022.

Mbappé payé grâce à un deal signé par la Liga

Cependant, l'annonce ce mercredi d'un accord entre la Liga espagnole et CVC Capital Partners, un fonds d'investissement qui a déjà misé sur la Formule 1 et la Moto GP, donne soudainement des étoiles dans les yeux du Real Madrid. Car l'énorme pactole généré par ce deal, à savoir 2,7 milliards d'euros pour 10% de la Liga, sera redistribué vers les clubs espagnols, et donc vers le Real Madrid. De quoi peut-être offrir un deal XXL au Paris Saint-Germain afin de rafler dès maintenant la mise et sans avoir besoin de trouver un arrangement, ou pire attendre un an de plus avant de faire signer Kylian MBappé. Cela peut-il faire brutalement changer d'avis Nasser Al-Khelaifi ? C'est au Qatar que tout cela se décidera, l'Emir ayant fait des dossiers Neymar et Mbappé des affaires personnelles à un peu plus d'un an du Mondial.