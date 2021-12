Kylian Mbappé, le PSG est prêt à le couvrir d'or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain et courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses convoitises…

L’été dernier, Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid. Quelques mois plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain va retrouver le club merengue… en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Logiquement, le n°7 du PSG sera un acteur majeur de ce rendez-vous européen. D’autant plus que le Real Madrid et Kylian Mbappé seront officiellement autorisés à négocier dès le mois de janvier dans l’optique d’une signature l’été prochain. Attendront-ils la double confrontation de février pour cela ? Tout l’enjeu des prochaines semaines est là. D’autant que selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas définitivement abandonné l’idée de prolonger le contrat de son joyau. Consciente que Kylian Mbappé est aujourd’hui la star de son équipe devant Neymar et Lionel Messi, la direction du PSG pourrait casser sa tirelire comme jamais.

Le quotidien national, qui rappelle que le Paris Saint-Germain a l’intention de faire de Kylian Mbappé le plus gros salaire de son effectif depuis l’offre de prolongation soumise au mois d’août, sous-entend que le club de la capitale pourrait aller encore plus loin en réenchérissant pour tenter de convaincre Kylian Mbappé. L’idée est de mettre toutes les chances de son côté pour le PSG et de prouver par les actes à son international tricolore qu’il est le taulier de l’équipe malgré la présence d’autres grandes stars à ses côtés. Le Real Madrid de son côté a conscience que pour l’instant, il a toujours une longueur d’avance. Et pour cause, il n’a échappé à personne que Mbappé a publiquement avoué que cet été, il avait demandé à rejoindre la capitale espagnole. Son souhait n’avait pas été exaucé par la direction parisienne qui l’avait retenu. Les prochaines semaines seront donc décisives pour savoir de quel côté la balance basculera…