Kylian Mbappé et Madrid, l'UEFA a tout bloqué

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé suscite autant d'attente en France qu'en Espagne, mais pour Frédéric Hermel, journaliste de RMC et AS, tout est bien réglé du côté du clan Mbappé.

Dans le léger brouillard qui entoure l’avenir de Kylian Mbappé, l’annonce de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions a rajouté un peu de piment. Car de manière réglementaire, la star tricolore peut négocier dès janvier, c’est-à-dire dans deux semaines, avec son futur club…qui sera également son futur adversaire. De quoi perturber la communication de Florentino Perez qui ne masquait pas son impatience d’annoncer la bonne nouvelle au peuple madrilène concernant la signature de Kylian Mbappé pour 0 euro lors du prochain mercato. Mais ce scénario de rêve a pris du plomb dans l'aile comme l’affirme ce mercredi Fred Hermel dans un édito pour le quotidien sportif espagnol AS. Le journaliste français, assez proche du Real Madrid, affirme que tout est désormais gelé entre le clan Mbappé et les dirigeants des Merengue afin qu’aucun doute ne puisse exister sur sa motivation lors des deux matchs entre le PSG et Madrid.

Kylian Mbappé ne négociera rien au mercato d'hiver

TT x KM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OzRhhx77Gy — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 29, 2021

Frédéric Hermel ne croit pas à une annonce éventuelle de l’accord Mbappé-Madrid en janvier contrairement à ce dont Perez rêvait. « Devoir jouer ces huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, surtout en cette période de l'année, apparaît sans aucun doute comme un frein aux aspirations madrilènes de conclure un accord avec l'attaquant français (...) On se souvient très bien qu'à la fin de l'été dernier, lorsque le départ de Mbappé a été stoppé net par les dirigeants qataris du PSG, Florentino Pérez a déclaré qu'il y aurait des nouvelles intéressantes en janvier (...) Je ne dis pas que les contacts établis de longue date vont cesser, mais je n'imagine pas Kylian Mbappé et sa famille sceller un accord avec le club contre lequel il doit jouer quelques jours plus tard. Et je n'imagine pas non plus Madrid forcer les choses, car les présidents des deux clubs devront s'asseoir ensemble dans la loge du Parc des Princes et de Santiago Bernabéu. On sait déjà à Paris que Mbappé ne dira pas un mot de son avenir jusqu'à la fin du match retour », explique le journaliste français, qui repousse donc à plus tard une éventuelle communication sur le sujet.