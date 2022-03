Kylian Mbappé ira au Real Madrid, El Chiringuito confirme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation dans la capitale française selon L’Equipe.

Dans son édition de lundi, le quotidien national dévoilait que Kylian Mbappé avait ouvert la porte à une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Une grande nouvelle pour les supporters du PSG, qui espèrent de tout cœur que l’attaquant de 23 ans restera une ou deux saisons supplémentaires dans la capitale française. Du côté du Real Madrid, on observe cela avec de plus en plus d’angoisses alors que tout le Santiago Bernabeu espère pouvoir vibrer au rythme des exploits de Kylian Mbappé la saison prochaine. Les Socios du Real Madrid n’ont cependant aucune raison de trop s’inquiéter selon Josep Pedrerol, le célèbre présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito.

Mbappé au Real Madrid, Josep Pedrerol confirme

Et pour cause, le journaliste espagnol a expliqué à la télévision espagnole que les fans du Real Madrid n’avaient « pas à s’inquiéter » et qu’ils « pouvaient rester calme » dans la mesure où Kylian Mbappé a bien fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid à la fin de la saison selon lui. Pour une question de timing et notamment en raison de la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, rien n’est encore officiel et cela pourrait même attendre la fin de la saison. Mais selon l’insider espagnol, il n’y a pas le moindre doute à avoir sur le fait que Kylian Mbappé portera la tunique blanche du Real Madrid la saison prochaine au côté de Karim Benzema et des autres stars du club merengue. Des informations que les supporters du PSG prendront évidemment avec des pincettes, à l’heure où ils espèrent au contraire avoir des nouvelles positives au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé à Paris.

Cette issue est en tout cas celle prônée par le média proche du Real Madrid depuis des semaines. Pour rappel, Josep Pedrerol a tout simplement mis son poste dans la balance au mois de janvier dernier, quand il était persuadé d'avoir eu une confidence des hautes sphères de la Maison Blanche. « Je vous assure que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine, sinon... je démissionne ! », avait confié le célèbre animateur, maitre du suspense et des grands mots. Son optimisme dans cette affaire n'a visiblement pas bougé d'un iota, et même si le PSG a certainement marqué quelques points récemment, il faudra bien évidemment attendre la confrontation entre les deux clubs avant d'en savoir plus, mais surtout les prochains mois, tant il semble peu probable que Mbappé lâche son verdict en pleine saison.