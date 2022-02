Kylian Mbappé, énorme frayeur pour le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Grosse frayeur pour Kylian Mbappé sur la pelouse de la Beaujoire après un tacle violent et non maîtrisé de Nicolas Pallois.

Dans un Nantes-PSG très intense, et dominé par les Canaris, les contacts ont été à la hauteur et notamment pour la défense nantaise. Nicolas Pallois est réputé très rugueux dans ses interventions, il n'a pas dérogé à la règle. A la 37e minute, le défenseur central nantais est allé disputer le ballon dans les pieds de Kylian Mbappé avec un tacle impressionnant. Arrivé de derrière, il a arrêté net l'attaquant français qui est resté au sol après ce contact.

Mais, les images télévisées et notamment les ralentis ont fait froid dans le dos. L'intervention de Pallois dépassait les limites avec un coup sur la cheville de Mbappé. Le joueur français est resté au sol après ce choc et s'est fait soigner. Le défenseur nantais, lui, a concédé un coup-franc mais n'a pris aucun carton malgré la violence des images. L'arbitre, M.Lesage, n'est pas allé consulter la VAR qui est pourtant active ce soir à Nantes, puisqu'une minute plus tard, l'usage de la vidéo permettait d'annuler logiquement un carton rouge mis à Appiah par l'arbitre. Même s'il trainait un peu la jambe en rentrant vers les vestiaires, Kylian Mbappé a repris en seconde période.