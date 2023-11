Kylian Mbappé directeur sportif du PSG, ça se confirme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis sa prolongation au PSG en 2022, Kylian Mbappé semble avoir plus d’influence que jamais au sein du club parisien. Les derniers transferts et notamment celui de Lucas Hernandez confirment cette tendance.

Nomination de Luis Campos puis de Christophe Galtier, recrutement d’internationaux français… L’influence de Kylian Mbappé est palpable au Paris Saint-Germain. Officiellement, l’attaquant de 25 ans a systématiquement démenti une quelconque influence dans les choix stratégiques du club et sa mise à l’écart dans le loft cet été prouvent que Kylian Mbappé ne décide pas de tout à Paris. Il est néanmoins clair que le capitaine de l’Equipe de France a une voix qui compte et qu’il est en mesure d’influencer un certain nombre de décisions.

PSG : Kylian Mbappé à l’Inter Milan, la folle annonce ! https://t.co/L3TkBmbweQ — Foot01.com (@Foot01_com) November 7, 2023

Cet été, le PSG a fait le choix de recruter beaucoup d’internationaux français, un choix stratégique qui fait le bonheur de Kylian Mbappé. L’ancien buteur de l’AS Monaco s’est d’ailleurs beaucoup investi pour faire venir Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, mais a surtout été actif dans le dossier Lucas Hernandez. Recruté en provenance du Bayern Munich pour près de 50 millions d’euros cet été, le natif de Marseille a raconté dans les colonnes du Parisien que Kylian Mbappé avait joué un rôle important dans la capitale française.

Kylian Mbappé décisif dans le transfert de Lucas Hernandez au PSG

« Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Surtout, il m’a écrit après ma blessure pour savoir comment ça se passait. Et ensuite, quand les petites rumeurs ont commencé à sortir dans la presse, il m’a appelé pour demander mon avis » raconte Lucas Hernandez, qui confirme l’influence de Kylian Mbappé lors des périodes de mercato au PSG. Le défenseur parisien, qui fait déjà l’unanimité dans la capitale française, remercie par ailleurs le Paris Saint-Germain de lui avoir fait confiance alors qu’il sortait d’une grave blessure avec l’Equipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

« Voir qu’un club comme le PSG compte sur toi alors que tu as une grosse blessure, c’est hypermotivant et super agréable. J’ai pensé aussi au Bayern parce qu’avec cette grosse blessure, ils m’ont fait confiance et me proposaient de prolonger. J’ai tout mis sur la table et comme je suis quelqu’un de spontané, qui aime les défis, je me suis dit que c’était le moment de changer et de choisir Paris, un club très ambitieux » a raconté Lucas Hernandez à quelques heures du choc contre l’AC Milan en Ligue des Champions. Un match pour lequel l’ancien défenseur du Bayern Munich sera bien sûr titulaire contre le club de son frère, Théo.