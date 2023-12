Kylian Mbappé, ces terribles mots qui le détruisent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur du but parisien dimanche soir à Lille, Kylian Mbappé affichait une mine très sombre. Le numéro 7 du PSG commence à susciter des inquiétudes, mais aussi des critiques.

C'est une évidence, du moins sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé traverse une période plus compliquée. Non pas que le meilleur buteur des champions de France soit en panne d'inspiration, mais il est évident que celui à qui Luis Enrique a donné toute liberté sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions traîne un vrai spleen. Dimanche soir, après avoir ouvert le score sur penalty à Lille, non sans avoir souhaité « bonne chance » à Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, Mbappé n'a même pas célébré sa réalisation sous le regard un peu stupéfait de ses coéquipiers. Alors que son avenir au PSG ou ailleurs va redevenir un sujet d'actualité avec l'ouverture du mercato d'hiver et la fin de son contrat, le cas du Kid de Bondy interroge. Et certains tirent à boulets rouges sur la star.

Mbappé est un fantôme de luxe au PSG

C'est le cas de Daniel Riolo qui avait pourtant fermement soutenu Kylian Mbappé lors de l'affrontement direct avec Nasser Al-Khelaifi l'été dernier. Cette fois, le journaliste de RMC ne voit aucune circonstance atténuante au comportement actuel du champion du monde 2018 qui ce lundi se souviendra qu'il y a un an jour pour jour, il avait signé un triplé en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine. Mais après le match à Lille, Riolo n'était pas d'humeur à célébrer quoi que ce soit concernant l'ancien monégasque. « On fête les un an de la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau est stratosphérique. Et un an après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot ? Globalement, sur son année 2023, il n’est pas terrible. Le bilan, par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen, avec même des pointes où il n'est pas bon du tout, ce qui pour lui ne devrait pas arriver, mais aussi avec des pointes à exaspérant, ce qui est plus gênant (…) Son année m'a déçu et le match face à Lille est absolument terrible. C'est quand même un joueur professionnel et son attitude est déplorable (...) Mbappé a été mauvais, son attitude est épouvantable, son année 2023 a été mauvaise, mais il nous a habitué à des standards élevés, et l’équipe a été construite pour lui (...) Il est resté, car il voulait faire cette saison au PSG, si tu es à Paris joue et donne l'exemple en tirant l'équipe vers le haut. Il a une mauvaise attitude, il ne joue pas bien. La situation n'est pas bonne autour de Mbappé », a fait remarquer le journaliste. Et il n'a pas été le seul à s'étonner de l'attitude de la star tricolore du Paris Saint-Germain.

Dans L’Equipe du Soir, le joueur qui fêtera ses 25 ans ce mercredi 20 décembre, a également eu les oreilles qui sifflent. « Vous voyez la tête qu’il a, on l’a vu à Newcastle, on l’a vu contre Milan, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je ne dis pas que c’est la faute de Mbappé ou de Luis Enrique, mais ça ne colle pas. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir son langage corporel, il y a un problème avec Luis Enrique ou Luis Enrique a un problème avec Mbappé (...) Il est frustré et je ne sais pas pourquoi », a lancé Grégory Schneider, journaliste de Libération, qui s'interroge très clairement sur l'adéquation entre les choix tactiques de l'entraîneur espagnol du PSG et de sa star, même si Luis Enrique laisse la liberté totale à son joueur pour se positionner comme numéro 9 ou ailleurs. Et Giovanni Castaldi d'enfoncer lui aussi le clou. « Quand on se prétend meilleur joueur du monde, on attend beaucoup plus. Je suis très embêté par la saison de Kylian Mbappé, le jeu du PSG régresse un petit peu et que Mbappé n’a aucune influence dans cette équipe et c’est un problème », a lancé le journaliste de la chaîne sportive. De quoi forcément susciter des interrogations sur la situation de l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain.