Kylian Mbappé arrive, Ancelotti a déjà tout prévu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Selon certaines sources en Espagne, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est plus qu'une question de temps. Et, Carlo Ancelotti aurait déjà tout prévu afin que sa nouvelle star s'adapte au style maison.

Kylian Mbappé au Real Madrid épisode 4. Le champion du monde 2018 ne compte pas prolonger son contrat au PSG, qui expirera en juin 2024. Une situation qui pousse le club de la capitale à envisager une vente du joueur dès cet été. Le Real Madrid est toujours bien motivé à l'idée de s'offrir Mbappé. Reste à trouver la bonne formule pour arranger tout le monde, ce qui semble encore loin d'être fait. Pourtant, la presse espagnole est plus que confiante dans ce dossier et pense que tout est proche d'être bouclé. D'après elle, ce n'est même qu'une question de jours. Et au Real Madrid, Mbappé remplacerait bel et bien Karim Benzema poste pour poste.

Mbappé au Real Madrid, Ancelotti a déjà tout prévu

Au Paris SG, Mbappé a toujours été réticent sur le fait de jouer numéro 9. Mais, au Real Madrid, il n'aurait apparemment pas le choix. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Defensa Central. Le média affirme que si Mbappé vient, ce sera en lieu et place de Benzema. Carlo Ancelotti a déjà prévu de jouer en attaque avec Vinicius Junior à gauche, Kylian Mbappé dans l'axe et Rodrygo à droite. Defensa Central rajoute que l'ancien coach du PSG imagine évoluer en 4-2-4, avec également Federico Valverde dans le système. Une arrivée de Mbappé au Real Madrid donnerait aussi d'autres options aux Merengue. Les places seront chères, mais le talent ne manquerait pas.

Pour rappel, Jude Bellingham viendra renforcer un milieu de terrain qui compte déjà des joueurs de grand talent comme Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. A Carlo Ancelotti de trouver la bonne formule pour faire jouer tout le monde. Des choix de riche néanmoins qui feront le bonheur des fans du club.