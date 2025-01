Kvaratskhelia signe au PSG, son banquier sort le champagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia va finalement s’engager avec le club de la capitale lors de ce mois de janvier. Naples a accepté une offre à hauteur de 70 millions d’euros pour l’international géorgien, dont le salaire va faire un énorme bond en avant en Ligue 1.

En négociations pour prolonger son contrat avec le Napoli depuis de longs mois, Khvicha Kvaratskhelia n’a jamais trouvé d’accord avec le club italien. L’international géorgien estimait qu’il méritait d’être nettement revalorisé, notamment après sa large contribution au titre de champion d’Italie en 2023. Comme pour Victor Osimhen, le président napolitain Aurelio de Laurentiis a toutefois refusé de céder à la pression. Un accord a finalement été trouvé pour le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver et l’ancien attaquant du Dinamo Batumi va enfin bénéficier de la revalorisation salariale qu’il attendait tant.

A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le salaire de Khvicha Kvaratskhelia va bondir de manière exponentielle puisque ses émoluments estimés à 1,8 million d’euros par an vont passer à 11 millions d’euros par an en plus des primes au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas besoin d'être un expert des mathématiques pour comprendre que Kvara va multiplier son salaire par 6 en passant du Napoli au PSG.

Kvara débarque au PSG et multiplie son salaire par 10

Avec un tel transfert, le joueur de 23 ans va immédiatement intégrer le top 5 des joueurs les mieux payés de l’effectif parisien, derrière Marquinhos, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani (dont le départ à la Juventus Turin est imminent) mais devant des éléments tels qu’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Milan Skriniar ou Fabian Ruiz. A n’en pas douter, Khvicha Kvaratskhelia n’aura plus aucun problème d’ego avec un tel salaire mais pour le Paris SG, l’international géorgien vaut cet important effort financier. Ce n’est pas Luis Enrique qui va dire le contraire, ce dernier ayant fait le forcing tout l’été dernier pour s’attacher les services de la pépite du Napoli.