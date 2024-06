Kvaratskhelia et Naples déchirent l'offre du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un ailier pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG apprécie beaucoup le profil de Khvicha Kvaratskhelia. Mais à moins d’un gros rebondissement, l’international géorgien va rester à Naples.

Premier coup dur pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. A la recherche d’un ailier afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le club de la capitale avait identifié Khvicha Kvaratskhelia comme l’une de ses principales cibles. L’attaquant géorgien cochait toutes les cases aux yeux de Luis Enrique et de Luis Campos que ce soit sur le plan financier mais également sur le plan sportif. Préféré à Rafael Leao ou encore à Victor Osimhen de part son profil, Khvicha Kvaratskhelia a toutefois de grandes chances de rester à Naples selon les informations du Corriere dello Sport.

Le média transalpin dévoile dans son édition du jour que la nomination d’Antonio Conte sur le banc du Napoli a changé la donne pour Khvicha Kvaratskhelia, lequel a été convaincu par l’ancien sélectionneur de l’Italie de rester une saison de plus chez le champion d’Italie 2023. Le Corriere ne se contente pas simplement d’écrire que le natif de Tiflis va rester à Naples puisque le média ajoute par ailleurs que Khvicha Kvaratskhelia devrait prolonger son contrat alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2027.

Naples refuse les 110 ME et prolonge Kvaratskhelia

L'accord financier n'est pas encore trouvé entre Naples et Kvaratskhelia pour la prolongation de l'international géorgien, mais les deux parties travaillent dans le sens d'un accord afin de prolonger l'aventure. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui avait proposé 110 millions d’euros au sulfureux Aurelio de Laurentiis pour sa pépite de 23 ans. Le PSG va devoir passer à autre chose et peut d’ores et déjà commencer à explorer d’autres cibles pour le poste d’ailier, un secteur de jeu que Luis Enrique veut impérativement renforcer afin d’amener de la concurrence à Ousmane Dembélé et à Bradley Barcola. Pour l’instant, le Paris SG semble par ailleurs se contenter de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos pour le poste d’avant-centre. Mais une éventuelle offensive parisienne sur un buteur dans les semaines à venir sera également à surveiller.