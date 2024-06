Kvaratskhelia au PSG, Naples craque en direct

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut tout tenter pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet été au mercato. Si Naples n'est pas chaud à cette option, tout pourrait changer dans les prochaines heures.

Luis Enrique ne veut plus perdre de temps sur le marché des transferts et souhaite obtenir l'accord rapide des joueurs qui l'intéressent. Ce n'est plus un secret pour personne, Khvicha Kvaratskhelia est une cible XXL du PSG cet été. Des contacts sont réguliers avec le joueur géorgien, d'accord sur le principe pour continuer sa carrière dans la capitale française. Cependant, le Napoli n'est pas vendeur. Le club italien veut même le prix fort pour son crack, estimé à plus de 150 millions d'euros. Un prix exorbitant qui agace aussi bien Paris que le Géorgien. Récemment, l'agent du joueur a publiquement annoncé le souhait du clan de partir de Naples. La formation de Campanie n'a pas tardé à réagir en rappelant que Kvaratskhelia devait respecter son contrat. Mais voilà, face à l'insistance de l'attaquant, Naples pourrait finalement revoir son jugement.

Kvaratskhelia, Naples se fait une raison ?

Selon les informations de PSG Inside Actus, Aurelio De Laurentiis prend peu à peu conscience de la situation. Le président italien s'ouvre à la perspective d'une vente de Kvaratskhelia cet été. Sachant qu'en plus, les champions d'Italie 2023 ont besoin de vendre, eux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Le plan était de vendre Victor Osimhen, mais l'ancien du LOSC ne croule pas sous les propositions. Ce n'est pas le cas de Kvaratskhelia, alors que le PSG est disposé à offrir 100 millions d'euros tout de même à Naples. Le joueur est actuellement à l'Euro 2024 en Allemagne et veut se concentrer sur sa fin de compétition. Ensuite, il sera l'heure pour lui d'accentuer la pression sur le Napoli pour le laisser partir.