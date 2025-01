Kvara à tout prix, le PSG envoie Skriniar et de l'argent à Naples

Le Paris Saint-Germain aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité absolue pour le mercato de janvier. Pour convaincre Naples, la direction parisienne est prête à offrir des indésirables plus de l’argent.

C’est la bombe de la matinée : le Paris Saint-Germain entre à nouveau dans la course à Khvicha Kvaratskhelia. L’été dernier, les dirigeants du club francilien avaient déjà tenté le coup, mais face à la fermeté de leurs homologues napolitains, ils avaient dû abandonner. Ce n’était que momentané, puisque les rumeurs sur l’arrivée du Géorgien dans la capitale parisienne voient à nouveau le jour. Selon Fabrizio Romano, Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas donné sa réponse après l’offre de prolongation proposée par la direction du Napoli. Attentif à cette situation, le Paris Saint-Germain a renoué le contact avec le joueur et le club italien. Si convaincre le joueur ne semble pas être un problème, trouver un accord avec les Azzurri est plus délicat. Cependant, les Rouge et Bleu ont des arguments.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.



PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.



ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M