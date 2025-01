Konaté capitaine, le PSG confirme son offre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On a appris vendredi l'intérêt du PSG pour Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool et de l'équipe de France. Pour arriver à un accord, les dirigeants parisiens acceptent d'aller très loin.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain préparent l'avenir et il est évident que tôt ou tard, il faudra trouver un successeur à Marquinhos, désormais entré dans l'histoire du club de la capitale. Et depuis 24 heures, c'est le nom d'Ibrahima Konaté qui revient dans les conversations autour du Parc des Princes, le site spécialisé anglais Anfield Watch ayant révélé l'intérêt très fort du récent tombeur de Manchester City pour l'international tricolore de 25 ans. Natif de Paris, et même s'il a brièvement porté le maillot du PSG avant de partir à Sochaux, Konaté sera en fin de contrat en 2026 et du côté du club de la capitale on a décidé d'accélérer afin de faire signer le défenseur central au prochain mercato d'été. Et la même source affirme ce samedi que pour parvenir à ses fins, le Paris Saint-Germain aurait proposé à Ibrahima Konté de prendre le brassard de capitaine que laissera Marquinhos s'il n'est plus titulaire.

« Anfield Watch peut révéler que l'équipe de Ligue 1 est prête à améliorer l'offre qu'elle fera pour Konaté en lui offrant le poste de capitaine du club. Il reste à voir ce qui se passera avec l'actuel capitaine Marquinhos, 30 ans, si Konaté arrive au club, mais c'est sans doute un problème que le manager Luis Enrique devra résoudre un autre jour », explique Peter Staunton, journaliste pour le média anglais. Du côté de Liverpool, on prend les choses très au sérieux car pour l'instant les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat du défenseur français n'avancent pas du tout et les dirigeants des Reds semblent avoir compris que la venue du Paris Saint-Germain dans ce dossier n'y est probablement pas pour rien.

Liverpool sent le danger avec le PSG

Dans six mois, Ibrahima Konaté entrera dans sa dernière année de contrat et ce sera le moment ou jamais pour Liverpool de le vendre. Ou alors le leader de la Premier League acceptera l'idée de voir partir gratuitement celui qui est le vrai patron de sa défense cette saison en 2026. Une idée qui n'est évidemment pas la priorité des Reds, qui sentent que le danger est vraiment là avec cette proposition du PSG à Konaté. Et l'on ne parle évidemment pas du dossier Mohamed Salah, qui peut lui quitter Anfield en juin prochain...pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain.