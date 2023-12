Kolo Muani trop nul pour le PSG, une terrible réalité ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour plus de 90 millions d’euros par le PSG l’été dernier, Randal Kolo Muani peine à confirmer les espoirs placés en lui. Il est pour l’instant la grosse déception de la saison dans la capitale française.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a totalement rebâti son secteur offensif. Le club a massivement investi pour faire venir Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani afin d’épauler au mieux Kylian Mbappé et combler les départs de Neymar ou encore de Lionel Messi. Pour l’instant, le pari n’est qu’à moitié gagnant pour le club de la capitale. Dembélé s’est vite imposé comme un joueur indispensable au sein de l’attaque parisienne dans le dispositif de Luis Enrique. On ne peut pas en dire autant de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, achetés pour près de 90 millions d’euros chacun avec les bonus.

En ce qui concerne l’international français, les attentes étaient grandes alors qu’il s’imposait doucement mais surement comme le titulaire au poste de numéro neuf en Equipe de France. Le constat est pour l’instant sans appel : Randal Kolo Muani n’est pas au niveau. Logiquement, l’inquiétude gagne le PSG selon Le Parisien car en interne, on commence à s’interroger sur le niveau réel de l’ancien Nantais, auteur d’une saison 2022-2023 de tous les records avec l’Eintracht Francfort. Un one shot ?

Le PSG, une marche trop haute pour Kolo Muani ?

« Il est possible également (surtout ?) qu’il n’ait pas le niveau pour évoluer au PSG. L’avant-centre est conscient de ses difficultés, une lucidité qui peut lui permettre de rebondir » écrit le quotidien francilien dans son édition du jour au moment de tirer un bilan des satisfactions et des déceptions de la première partie de saison. De toute évidence, Randal Kolo Muani est dans le top 3 des grosses déceptions du Paris SG lors des six premiers mois de la saison en cours. L’attaquant de l’Equipe de France devra rebondir après la trêve, d’autant que l’Euro se profile. Et s’il se maintient à un niveau aussi faible, l’ancien Nantais aura de quoi s’inquiéter pour son rôle au sein de l’équipe de Didier Deschamps car pendant ce temps, Olivier Giroud et surtout Marcus Thuram enfilent les buts en Série A.