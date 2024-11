Kolo Muani remplacé par Haaland, le PSG n'a peur de rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne fera pas deux fois la même erreur et l’été prochain, il semble acté que Luis Enrique acceptera la venue d’un attaquant. Le nom d’Erling Haaland est évoqué, à condition que Randal Kolo Muani s’en aille.

L’été dernier, Luis Enrique s’est montré têtu lors du mercato au point de refuser la signature de Victor Osimhen, un joueur qui ne collait pas avec ce qu’il recherchait. Résultat des courses, le PSG a perdu Kylian Mbappé et n’a recruté aucun attaquant pour compenser ce départ. Un choix discutable qui ne semble pas vraiment porter ses fruits en Ligue des Champions. Le Paris SG a conscience de son erreur et l’été prochain, un véritable numéro neuf devrait bel et bien débarquer. Le nom de Victor Osimhen a récemment été ressorti par la presse italienne mais selon PasionFutbol en Espagne, c’est Erling Haaland qui est le choix n°1 de l’état-major du PSG.

Et pour cause, Luis Enrique considère que si le Norvégien s’est adapté à la philosophie de Pep Guardiola, alors il peut entrer sans problème dans son système de jeu, assez proche de celui de l’entraîneur de Manchester City. Le buteur citizen de 24 ans, en fin de contrat avec le champion d’Angleterre en 2027, pourrait être tenté par un départ après trois ans en Angleterre, où il a gagné tous les titres possibles, dont la Premier League et la Ligue des Champions. Une occasion en or à saisir pour le Paris Saint-Germain, qui va néanmoins devoir dégraisser avant de pouvoir boucler une telle opération selon le média espagnol.

Le PSG doit faire partir Kolo Muani pour faire signer Haaland

Les projecteurs seront braqués sur Randal Kolo Muani, le joueur à faire partir de toute urgence pour espérer une signature d’Erling Haaland l’été prochain. Titulaire en Equipe de France, l’ancien Nantais est toujours aussi indésirable au PSG, où Luis Enrique ne l’a même pas titularisé contre Angers le week-end dernier, malgré un énorme turn-over. Les prétendants ne manquent pas pour Kolo Muani, ciblé par la Juventus Turin, Manchester United et d’autres formations anglaises et allemandes. Mais la question est surtout de savoir qui s’alignera sur les exigences financières de Paris et sur le salaire imposant du buteur de 24 ans.