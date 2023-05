Kolo-Muani ou Osimhen, le PSG suit l'avis du boss Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La priorité du PSG lors du mercato sera le recrutement d’un avant-centre et Kylian Mbappé pousse en interne pour la venue de Randal Kolo-Muani.

Ces derniers jours, les rumeurs fleurissent dans la presse européenne au sujet du futur avant-centre du Paris Saint-Germain. Un jour, Victor Osimhen est annoncé comme la priorité du club de la capitale à ce poste. Le lendemain, c’est le nom d’Harry Kane qui est remis sur la table et une autre fois, Randal Kolo-Muani est de nouveau cité comme une piste sérieuse de l’état-major du PSG. Difficile pour les supporters de s’y retrouver mais une chose est quasiment actée : la préférence de Kylian Mbappé va à son coéquipier de l’Equipe de France, Randal Kolo-Muani, avec qui il est proche sur le terrain et en dehors. A première vue, il semblait que Luis Campos priorisait la piste Victor Osimhen, qu’il avait réussi à recruter à Lille en 2019.

Kolo-Muani en plan A, Osimhen en plan B ?

Mais selon les informations obtenues par Don Balon, l’avis de Kylian Mbappé est crucial et le Paris Saint-Germain a de grandes chances de le suivre. En effet, le média espagnol affirme que l’état-major parisien a changé son fusil d’épaule et fait désormais de Randal Kolo-Muani sa piste prioritaire pour renforcer son attaque lors du prochain mercato. Comme dans les dossiers Kane et Osimhen, il faudra passer à la caisse et le chèque sera conséquent. Francfort réclame plus de 100 millions d’euros pour l’ancien Nantais, également courtisé en Premier League et par ailleurs suivi par le Bayern Munich. Reste maintenant à savoir si « RKM », forcément flatté par l’intérêt du PSG et de Kylian Mbappé, sera favorable à un retour en France. L’incertitude plane pour le moment sur ce point mais du côté de Paris et de QSI, on est désormais focalisé sur le recrutement de Kolo-Muani et on semble prêt à mettre le paquet financièrement pour rendre cette arrivée possible.