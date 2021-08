Dimanche minuit, Madrid donne rendez-vous au PSG pour Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la bataille à distance entre le Real Madrid et le PSG pour Kylian Mbappé, le club espagnol commence à sérieusement s'agacer, au point de fixer un ultimatum aux dirigeants parisiens.

Cette fois cela ne rigole plus entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ou du moins entre les Merengue et le PSG, car c’est le club espagnol qui monte dans les tours ces dernières heures. Attendant une réponse de Nasser Al-Khelaifi après la deuxième offre transmise jeudi soir, laquelle assure presque 180 millions d’euros au club de la capitale en cas de cession de Kylian Mbappé, Florentino Perez n’a toujours rien vu venir, et c’est peu dire que cela l’agace. Même si le président du Real Madrid a d’excellents relations professionnelles avec l’Emir du Qatar, la tension grimpe au fur et à mesure que l’on se rapproche du mardi 31 août minuit, date limite pour le mercato d’été 2021.

Madrid, le PSG et Mbappé, la fin du mercato sera bouillante

« Le Real Madrid a transmis au PSG un ultimatum dans le dossier Mbappé »

Confirmant ce que Josep Pedrerol avait indiqué dans la nuit de vendredi à samedi, à savoir que le Real Madrid était sidéré par le silence du Paris Saint-Germain, Le Parisien prend cependant le contrepied du journaliste espagnol, lequel est le porte-parole « officieux » de Florentino Perez. Tandis que l’homme d’El Chiringuito affirme que les Merengue n’ont pas l’intention de communiquer avec le PSG, le quotidien francilien indique ce samedi que bien au contraire le Real Madrid a envoyé un message court et précis à Nasser Al-Khelaifi, Leonardo n’étant pas considéré comme un interlocuteur sérieux dans le dossier Mbappé. « Selon nos informations, le Real Madrid a transmis au PSG un ultimatum dans le dossier Kylian Mbappé. La maison blanche entend réaliser le transfert du champion du monde ce samedi ou ce dimanche sinon il renoncera », explique Dominique Sévérac.

PSG : l’ultimatum du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé

A priori, du côté du Real Madrid, on considère qu’à partir de lundi il sera trop tard pour boucler le dossier, et cela d’autant plus que Kylian Mbappé doit rejoindre de l’équipe de France. Pourtant considéré comme l’un des spécialistes du mercato dans les dernières secondes, Florentin Perez aurait cette fois décidé que c’était dimanche soir ou en 2022 concernant la star française du PSG. Une manœuvre qui ressemble surtout à une tentative pour reprendre la main dans ce dossier, car du côté de Paris si on est prêt à envisager le transfert de Mbappé, ce sera aux conditions financières exigées, à savoir plus de 200 millions d’euros. En attendant, l'attaquant français est bien présent ce samedi au Camp des Loges pour s'entraîner, et il n'a montré aucun signe d'agacement, bien au contraire.