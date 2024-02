Kolo Muani malmené au PSG, Nantes est écœuré

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du FC Nantes, Randal Kolo Muani va retrouver les Canaris samedi soir. L’attaquant du Paris Saint-Germain croisera notamment la route de Pedro Chirivella, déçu du traitement infligé à son ex-coéquipier cette saison.

A la lutte pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes n’est sans doute pas ravi d’accueillir le Paris Saint-Germain samedi soir. Il n’empêche que Pedro Chirivella se réjouit à l’idée de recroiser son ancien coéquipier Randal Kolo Muani. « Ça me fait plaisir qu'il vienne ici parce que je n'étais pas là au match aller, a confié le milieu nantais. J’ai envie de voir comment il va, de parler avec lui. C’est un mec incroyable qui m’a donné beaucoup de moments incroyables ici, des moments heureux. »

Les bons souvenirs de Chirivella

« A chaque fois que j’envoyais un long ballon devant, il était là, s’est souvenu l’Espagnol, qui regrette son association avec le Parisien. C’est surtout ça qui me manque avec lui. On parlait beaucoup de ce timing entre jeu long et jeu court. Avec ses qualités, pour un milieu de terrain comme moi qui aime bien lancer les attaquants, c'était facile. On savait qu'on était souvent en bloc bas. A chaque fois qu'on récupérait un ballon et que j'étais trouvé, il partait dans la profondeur sans me regarder et il faisait le reste. »

Moins efficace avec le Paris Saint-Germain, après un passage réussi à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’est pas épargné par les critiques. Un traitement qui agace Pedro Chirivella. « Je n’aime pas voir ça. Il vient de faire une saison incroyable en Allemagne. Il a coûté beaucoup d’argent. Dans le football, ce n’est pas toujours facile de changer d’équipe et d’être tout de suite performant. Mais je pense qu'avec son état d’esprit et sa façon de travailler, je suis sûr qu’il va faire taire toutes les critiques », a annoncé le Canari, qui s'attend donc à voir l'international tricolore briller de nouveau à la Beaujoire.