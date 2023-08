Kolo Muani, le PSG fixe un ultimatum aux Allemands

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À quelques jours de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain espère bientôt finaliser l'arrivée de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a déjà décidé des modalités du transfert.

Le marché des transferts ferme le 1er septembre. Il ne reste donc plus beaucoup de temps au PSG pour concrétiser le recrutement de Randal Kolo Muani, dernier renfort offensif attendu par les dirigeants. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble être réglé pour cet été, le PSG souhaite s'assurer la présence d'un autre attaquant. Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot, a expliqué que le récent champion de France compte boucler le transfert du Français au plus tard le 29 août.

Kolo Muani est d'accord pour rejoindre le PSG où un contrat de 5 ans lui a été proposé. Offre acceptée puisque le joueur de Francfort souhaite absolument rejoindre Paris. Cependant, le club allemand est difficile en négociation et ne veut pas laisser partir son joyau contre moins de 100 millions d'euros. Le PSG propose bien moins, mais cette fois Paris fixe ses règles aux dirigeants de Francfort.

Le PSG pose ses conditions pour le transfert de Kolo Muani

🚨 Le PSG veut trouver un accord avant mardi, et espère signer Kolo Muani pour moins de 80M€ (hors bonus). La dernière offre était de 70M€ + bonus



Le PSG et Kolo Muani se sont déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans, le joueur a fait du PSG sa priorité (@SaberDesfa) pic.twitter.com/bj6uadkcop — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 27, 2023

Saber Desfarges a profité de l'émission dominicale pour préciser que le PSG a pour objectif de trouver un accord pour une somme inférieure à 80 millions d'euros, bonus compris. La dernière offre parisienne était de 70 millions avec des bonus. Si le buteur de 24 ans a fait d'une signature à Paris sa priorité, il reste maintenant à convaincre Francfort de vendre son joueur. Kolo Muani a informé sa décision de rejoindre le club français à sa direction et le PSG attend que le transfert se finalise le plus vite possible. Après les départs de Neymar et de Lionel Messi, le club parisien modifie drastiquement son attaque, mais aussi son ADN avec un recrutement plus axé sur des joueurs français comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et peut-être Randal Kolo Muani.