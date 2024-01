Kolo Muani et Ramos au PSG c’est terminé, il flingue le suspense

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos étaient très attendus au PSG cette saison, mais c’est Bradley Barcola qui s’impose comme le troisième titulaire de l’attaque parisienne avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Depuis la reprise de la Ligue 1 en 2024, Bradley Barcola crève l’écran au Paris Saint-Germain. De nouveau titulaire contre Lens dimanche soir, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a livré un match référence sous les couleurs parisiennes. Buteur, l’international français a mis tout le monde d’accord au PSG au point de s’imposer comme un titulaire évident dans l’esprit de Luis Enrique pour le huitième de finale de Ligue des Champions à venir contre la Real Sociedad. Recrutés pour un total avoisinant les 180 millions d’euros à eux deux, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont relégués sur le banc. Pire, ils ne sont même pas entrés en cours de jeu à Lens.

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a évoqué la situation des deux avant-centres parisiens. Pour l’ancien joueur du LOSC, Kolo Muani et Ramos peuvent déjà ranger leurs affaires et vider leur casier car leur aventure au PSG risque de tourner très court. « Barcola, ça prouve que même quand tu pars quatrième dans la hiérarchie, avec du caractère, du travail, de la persévérance, tout est possible. A juste titre, il s’est fait secouer après son entrée en Ligue des Champions contre Newcastle. J’avais trouvé qu’il était léger dans l’agressivité, dans l’attitude. J’avais trouvé qu’il y avait beaucoup de manques dans cette entrée. Derrière, il y a eu des critiques. Là, il revient, il est bon et ça fait 3 ou 4 matchs qu’il est peut-être le meilleur de son équipe » a commenté Ludovic Obraniak, avant de poursuivre.

Ludovic Obraniak pessimiste pour Kolo Muani et Ramos

« Face à la défense de Lens où physiquement ça envoie du bois, il aurait pu être frêle mais finalement, il nous donne une réponse et bravo à lui. A-t-il de l’avance sur Kolo Muani et Ramos ? Pour moi, il a le grand canyon. Les deux autres sont à la cave. Luis Enrique ne veut pas entendre parler de Ramos, ce n’est pas son style. Et Kolo Muani pour le moment, à part mettre des doublés en Coupe de France contre des R1, il n’est pas là » a analysé le consultant de l’Equipe de Greg, peu optimiste pour Randal Kolo Muani ainsi que pour Gonçalo Ramos. En attendant de savoir s’ils arriveront à inverser la tendance dans les semaines à venir, c’est Bradley Barcola qui a saisi sa chance et qui devrait bénéficier d’un temps de jeu important avec le PSG, notamment en Ligue des Champions.