Kolo Muani et Luis Enrique, coup de théâtre au PSG

Par Corentin Facy

Titulaire en Equipe de France, Randal Kolo Muani était une fois de plus remplaçant vendredi soir face à Toulouse. Mais l’attaquant du PSG pourrait recevoir un énorme cadeau de la part de Luis Enrique.

Malgré un temps de jeu très réduit depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani affiche un état d’esprit irréprochable au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 24 ans, titulaire avec les Bleus, est convaincu de pouvoir s’imposer dans la capitale, même s’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Cela pourrait évoluer car le technicien espagnol apprécie la mentalité de l’ex-attaquant de Francfort. Et même si Randal Kolo Muani n’est pas le prototype du joueur technique que Luis Enrique apprécie en règle générale, l’ex-Nantais a des qualités qui peuvent aider le PSG dans certains matchs.

Kolo Muani titulaire contre le Bayern ?

Mardi soir face au Bayern Munich, son profil pourrait permettre au champion de France de placer quelques contres et de faire mal à l’arrière-garde bavaroise. Selon les informations de l’insider @Djaameel, une très grosse surprise n’est pas à exclure avec une possible titularisation de Kolo Muani face au Bayern Munich. « Je vois pas mal de gens réclamer la titularisation de Randal à l’Allianz Arena. Après les 4 premiers matchs de LdC, on a clairement vu les limites des faux 9 qu’on a, et un vrai attaquant de rupture pourrait être une bonne idée » a d’abord lancé l’insider sur son compte X, avant de poursuivre.

« En plus, de ce que je sais, il a toujours montré un état d’esprit irréprochable, que ce soit pendant les quelques minutes qu’il a jouées ou lors des séances d’entraînement. Son travail et son abnégation sont souvent loués par plusieurs de ses coéquipiers, ainsi que par Lucho, qui l’a notamment encouragé vendredi après le match ». Autrement dit, Randal Kolo Muani pourrait recevoir une récompense XXL avec une titularisation contre le Bayern Munich. Un sacré cadeau pour le buteur des Bleus, toujours exemplaire au PSG malgré son faible temps de jeu et qui pourrait démarrer aux côtés de Barcola et de Dembélé à Munich dans trois jours. Un choix qui, s’il se confirme, fera le bonheur d’une majorité de supporters parisiens, lesquels sont nombreux à vouloir que "RKM" ait sa chance dans la capitale française.