Kolo Muani au PSG, Paris supplie ce joueur de partir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain souhaite impérativement recruter Randal Kolo Muani d'ici à la fin du mercato. Et pour cela, un premier pas a été franchi, mais tout va désormais dépendre d'Hugo Ekitike qui doit décider de son avenir à Francfort ou ailleurs.

Vendredi prochain à minuit, les portes du mercato estival 2023 se referment et le Paris Saint-Germain a bien l’intention de recruter un attaquant supplémentaire. Ce joueur est clairement ciblé, puisqu’il s’agit de Randal Kolo Muani, le vice-champion du monde de l’Eintracht Francfort. Si le club allemand est prêt à laisser partir son attaquant vedette, il faudra pour cela que le PSG signe un très gros chèque. Pour adoucir l’addition, annoncée à 100 millions d’euros, les champions de France ont proposé aux dirigeants de Francfort d’inclure Hugo Ekitike dans le transfert, Luis Enrique ne comptant plus sur celui que Paris avait fait venir de Reims en 2022 pour un prêt de 30 millions d’euros. Après bien des négociations, il semble désormais que les choses ont bien avancé au point qu’un accord a même été annoncé entre les deux clubs.

Ekitike à Francfort pour pousser Kolo Muani au PSG

Sébastien Denis, journaliste de Footmercato, affirme que le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort se sont entendus pour le transfert du jeune attaquant français de 21 ans, lié jusqu’en 2027 avec les champions de France. C’est évidemment un pas décisif dans le dossier Randal Kolo Muani, puisque Hugo Ekitike arrivera en Allemagne pour remplacer celui qui devrait faire le chemin inverse. Cependant, l’usage du conditionnel doit encore s’imposer, car si le PSG et Francfort ont finalisé un accord, il faut désormais savoir ce qu’Hugo Ekitike pense de tout cela. C’est l’ancien rémois qui a la décision finale, et Luis Campos le sait, Ekitike n’acceptera pas n’importe quoi. Il l'a déjà prouvé ces dernières semaines.

Hugo Ekitike a en effet été proposé à plusieurs clubs européens, mais le jeune attaquant a souvent refusé d'étudier ces offres, ayant encore le sentiment de pouvoir s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais les jours passent, et le natif de Reims a compris que son temps de jeu serait proche du néant s'il restait au PSG. Depuis quelques jours, son nom est évoqué en Premier League, du côté de Londres puisque West Ham l'aurait sur ses tablettes. Mais Francfort est également une destination qui tente Hugo Ekitike. A lui de faire son choix, et le plus vite possible, puisque l'on prête l'intention à Nasser Al-Khelaifi de finaliser la venue de Kolo Muani dans les prochaines heures.