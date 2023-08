Kolo Muani au PSG, Paris pousse un joueur à Francfort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain cherche toujours à recruter des attaquants lors de ce mercato, même si l'affaire est bien engagée avec Ousmane Dembélé. Pour aider à trouver un joueur supplémentaire, le PSG est désormais disposé à mettre Hugo Ekitike dans l'opération.

Un an après avoir fait signer Hugo Ekitike en provenance de Reims pour près de 30 millions d’euros, les champions de France ont visiblement déjà décidé que le jeune joueur de 21 ans n’était pas au niveau pour un club qui vise en permanence la Ligue des champions. Alors, même si le joueur formé au sein du club champenois a montré quelques belles choses durant la phase de préparation, Luis Enrique va devoir composer sans lui cette saison. Fabrice Hawkins, le spécialiste mercato de RMC, révèle ce mercredi que le PSG veut vendre Ekitike, ou essayer de l'inclure dans la transaction avec Francfort pour faire venir Randal Kolo Muani. Quelques clubs tapent déjà à la porte de Luis Campos

Le PSG ne compte plus sur Ekitike

Les performances d'Hugo Ekitike n'ont pas été à la hauteur des attentes du Paris Saint-Germain lors de ses rares apparitions la saison passée en Ligue 1, et il a donc été mis sur le marché. À en croire le journaliste, la Juventus, le Bayer Leverkusen, West Ham et Nottingham Forest se sont rapprochés des dirigeants parisiens afin de savoir quelles étaient les conditions d'un transfert de celui qui a marqué que 3 buts en 25 apparitions en Ligue 1. On ne sait pas quel prix réclame le PSG, mais il se pourrait bien que ses performances lors de la tournée au Japon aient rendu un grand service aux champions de France dans cette quête d'un transfert. Concernant Francfort, les Allemands n'ont toujours pas répondu à l'offre du club de la capitale pour Randal Kolo Muani, avec ou sans Ekitike.