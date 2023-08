Kolo Muani au PSG, Francfort est d'accord

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le départ de Neymar vers l'Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un attaquant de plus en la personne de Randal Kolo Muani. Le club de Francfort connaît l'importance de l'international tricolore, mais il sait aussi que le PSG peut lâcher un chèque colossal pour s'offrir l'ancien Nantais.

La révolution est en marche à Paris, et tandis que le vestiaire de Luis Enrique se vide, Luis Campos a encore quelques cibles d'ici au 1er septembre. En haut de la liste du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, on trouve un joueur régulièrement évoqué ces dernières semaines, à savoir Randal Kolo Muani. L'attaquant international français de 24 ans est un choix validé par Kylian Mbappé et forcément cela aide. Pour Francfort, les choses sont très claires, un an après être arrivé libre du FC Nantes, Kolo Muani peut partir cet été, mais cela coûtera 100 millions d'euros au club intéressé. Et le club allemand ne le cache pas, il s'attend à un assaut parisien d'ici à la fin de la période des transferts. Gardien de but du club allemand, et ancien du PSG, Kevin Trapp sait que retenir l'attaquant français sera impossible.

Francfort se prépare au départ de Kolo Muani

Après la large victoire (7-0) de l'Eintracht Francfort, dimanche en Coupe d'Allemagne face au Lokomotiv Leipzig, le portier allemand a évoqué le cas Randal Kolo Muani. « Bien sûr, on peut lui parler et lui donner quelques petits conseils, mais à la fin, il doit décider par lui-même et nous devrons respecter son choix. S’il reste, il jouera certainement dans une équipe qui pourra l'aider à encore progresser. Je suis sûr qu'il se sent aussi chez lui à Francfort. Nous serons forts avec Kolo, mais même si Kolo part, ce qui nous fera bien sûr mal quelque part, nous aurons aussi une bonne équipe. Nous allons voir ce qui se passe », a confié Kevin Trapp en marge de ce match de Coupe. Une façon de reconnaître que le vestiaire allemand s'attend à du mouvement dans ce dossier.

There's the breakthrough! 🙌



Kolo Muani's shot from a tight angle is too powerful for Dogan, who parries it into his own net.



⏰ 37' | #LOKSGE 0-1 | #SGE pic.twitter.com/UalUSYpN7T — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 13, 2023

Dans le dossier Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain doit donc répondre aux exigences financières de l'Eintracht Francfort, et va probablement devoir le faire rapidement pour éviter une grosse déconvenue. Car, un club pourrait rapidement débarquer en Allemagne pour l'attaquant français, il s'agit du Real Madrid. Ce lundi, Defensa Central révèle que Florentino Perez pourrait s'offrir une douce revanche sur Nasser Al-Khelaifi, et indirectement sur Kylian Mbappé, en venant faire signer le vice-champion du monde 2022. Pour l'instant, les dirigeants de Francfort attendent tranquillement, le club n'ayant pas besoin de vendre, même si forcément il sera difficile de remplacer celui qui, pour sa première saison, a marqué 23 buts et signé 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Sport 1, la chaîne sportive allemande évoque la possible venue d'Hugo Ekitiké ou d'Elye Wahi.