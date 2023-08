Kolo Muani au PSG, Ekitike à Francfort, ça chauffe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG devrait enregistrer les signatures d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens veulent également recruter Randal Kolo Muani. La presse allemande affirme que Francfort ne dira pas non si une bonne offre lui parvient des champions de France.

Kylian Mbappé n’est pas encore parti du Paris Saint-Germain, mais cette fois Luis Campos, avec l’aval de Nasser Al-Khelaifi, est déterminé à renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Tandis que le feuilleton Dembélé a connu un rebondissement ce week-end, ce qui n’empêchera pas la signature de l’attaquant du Barça, et que Gonçalo Ramos a confirmé qu’il rejoignait le PSG, c’est désormais vers l’Allemagne que les regards se tournent. Et plus précisément vers Francfort où évolue actuellement Randal Kolo Muani. L’avant-centre français de 24 ans, auteur de 15 buts en Bundesliga pour sa première saison depuis sa signature libre de Nantes, plaît énormément aux décideurs parisiens. Mais son prix est énorme et du côté du Parc des Princes on veut trouver une formule pour adoucir l’addition.

100 millions pour Kolo Muani, Francfort a faim

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt)

Ce lundi, Bild Sport affirme que les dirigeants de l’Eintracht Francfort exigent 100 millions d’euros pour l’attaquant international français, lequel a encore quatre ans de contrat avec le club allemand. Le puissant média dévoile un possible intérêt de Francfort pour Hugo Ekitike, et cela, alors que ce dernier sort d'une raison totalement ratée sous le maillot du Paris Saint-Germain. L'idée serait donc d'inclure l'ancien buteur du Stade de Reims dans le transfert de Randal Kolo Muani au PSG, et de faire baisser le prix de l'opération.

Dans ce dossier, Francfort pourrait s'offrir un joueur convoité par le Borussia Dortmund, puisque ce week-end, le nom d'Hugo Ekitike a été évoqué au BVB09, où le joueur parisien pourrait remplacer Sébastien Haller. Un duel entre clubs allemands qui pourrait rendre service au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte pas réellement sur Ekitike, mais également permettre à ce dernier de se relancer, le natif de Reims ne voulant pas enchaîner une deuxième saison sur le banc du club de la capitale. C'est pourtant ce qui l'attend s'il n'est pas prêté ou transféré lors de ce mercato 2023.