Kimmich et Joao Neves au PSG, Fabrizio Romano confirme

Par Corentin Facy

Le PSG vise du lourd pour renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique et a notamment coché les noms de Joshua Kimmich et de Joao Neves, qui disputent actuellement l’Euro avec l’Allemagne et le Portugal.

Luis Enrique souhaite du renfort au milieu de terrain et les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas l’intention de se moquer de lui lors de ce mercato estival. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont au travail afin d’apporter à l’entraîneur espagnol les modifications espérées au sein de son effectif. Deux joueurs de grand talent sont ciblés par le PSG dans ce secteur de jeu : Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Joao Neves (Benfica Lisbonne). Les deux joueurs disputeront les quarts de finale de l’Euro 2024 avec leur sélection, à savoir l’Allemagne et le Portugal. A en croire les informations de Fabrizio Romano, il s’agit incontestablement des deux pistes chaudes du Paris SG au milieu de terrain.

Plus surprenant, le spécialiste du mercato affirme que les signatures de Kimmich et de Joao Neves sont indépendantes et que Nasser Al-Khelaïfi se verrait bien recruter les deux joueurs durant l’intersaison, ce qui serait un coup absolument prodigieux et qui ferait bien sûr le plus grand bonheur de Luis Enrique. En ce qui concerne Joao Neves, le dossier est toujours enlisé par les demandes de Benfica, qui exige le paiement de la clause libératoire du jeune international portugais et qui refuse de négocier en-dessous du prix de la clause, à savoir 120 millions d’euros.

Joao Neves ou Kimmich, le PSG refuse de choisir

Le dossier Joshua Kimmich pourrait être plus accessible car le milieu de terrain du Bayern Munich n’a plus qu’un an de contrat en Bavière. Fabrizio Romano confirme ce vendredi que le PSG est l’un des candidats très sérieux à la signature de l’international allemand, aussi bien capable de briller au milieu de terrain qu’au poste de latéral droit. La concurrence existe dans ce dossier car pour le journaliste italiens, plusieurs clubs de Premier League sont également à l’affût.

Mais dans un monde idéal, le Paris Saint-Germain arriverait à boucler à la fois la signature de Joshua Kimmich et celle de Joao Neves. Ce qui offrirait ensuite de sacrées possibilités pour Luis Enrique au milieu de terrain alors que Manuel Ugarte, convoité par Manchester United, n’est toujours pas parti tandis que le club compte également sur Vitinha et sur Warren Zaïre-Emery pour la saison prochaine.