Kevin Zenon au PSG, la surprise argentine de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique aimerait que le PSG recrute un ailier lors du mercato hivernal et pour combler les attentes de son entraîneur, Luis Campos prospecte en Argentine, où le profil de Kevin Zenon a retenu son attention.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a misé sur Désiré Doué pour renforcer son secteur offensif mais après une demi-saison dans la capitale, l’ex-feu follet du Stade Rennais n’a pas encore convaincu. Rien de définitif bien sûr car le PSG veut laisser le temps à Doué de s’adapter, comme cela a été le cas avec Bradley Barcola par le passé. Mais à court terme, un renfort est donc nécessaire au poste d’ailier, où Dembélé et Barcola manquent terriblement de concurrence. Luis Campos a bien compris le message de son entraîneur Luis Enrique et souhaite compléter l’effectif parisien avec un attaquant de couloir au mois de janvier.

Luis Campos a flashé sur Kevin Zenon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin Zenón (@kevinzenon)

A en croire les informations du média argentin El Crack Deportivo, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Kevin Zenon, ailier gauche de 23 ans évoluant à Boca Juniors. Auteur de quatre buts à Boca depuis son arrivée en janvier dernier pour 4 millions d'euros en provenance de l’Union Santa Fe, Kevin Zenon est en pleine ascension après avoir notamment participé aux Jeux Olympiques de Paris avec la sélection argentine. Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec Boca Juniors, qu’il vient de rejoindre, le natif de Goya est accessible financièrement pour le PSG car selon le média, une offre de 15 millions d’euros devrait permettre au club de la capitale de rafler la mise.

Reste maintenant à voir si Luis Enrique validera cette piste initiée par Luis Campos, ou si l’entraîneur du Paris Saint-Germain souhaitera un joueur de plus gros calibre, lui qui avait soufflé les noms de Nico Williams, de Jadon Sancho et de Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier. Des joueurs d’un plus haut standing mais qui sont tout simplement impossibles à transférer en cours de saison, au contraire du grand espoir argentin Kevin Zenon.